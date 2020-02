Der 1. FSV Mainz 05 hat am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine deutliche 0:4-Klatsche gegen den VfL Wolfsburg hinnehmen müssen.

Dauer 0:57 min VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 4:0 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 4:0

Die Wolfsburger Tore vor 21.058 Zuschauern schossen Josip Brekalo (21. Minute), zweimal Renato Steffen (45./68.) und Yannick Gerhardt (49.). Die Mannschaft von VfL-Trainer Oliver Glasner war zwar klar besser, aber zumindest die beiden Treffer der ersten Halbzeit hätten die zeitweise desolaten Gäste aus Mainz verhindern können.

Beim Distanzschuss von Brekalo sah Torwart Robin Zentner schlecht aus. Vor dem 2:0 misslangen gleich zwei Klärungsversuche auf groteske Weise. Erst fälschte der nur vom VfL ausgeliehene Jeffrey Bruma den Ball ab, danach störten sich Zentner und Moussa Niakhaté gegenseitig. In der Konsequenz verpassten es die Mainzer nach zwei guten Auftritten gegen Schalke 04 (0:0) und Hertha BSC (3:1), sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen.

Dauer 3:48 min Die Pressekonferenz mit Achim Beierlorzer nach der Partie Die Pressekonferenz mit Achim Beierlorzer nach der Partie

Wolfsburg steckt Ausfälle gut weg

Wolfsburg dagegen steckte sowohl die Belastungen der aktuellen Europa-League-Runde als auch eine lange Ausfallliste bemerkenswert gut weg. Denn nur drei Tage nach dem 2:1-Erfolg im Zwischenrunden-Hinspiel gegen Malmö FF musste der VfL am Sonntag die gesperrten Maximilian Arnold und Marin Pongracic sowie die verletzten William, Jerome Roussillon und Josuha Guilavogui ersetzen.

TV-Tipp: Die Partie des 1. FSV Mainz 05 ist auch Thema in SWR Sport RP im SWR Fernsehen RP ab 23:55 Uhr.

Der Kader war so ausgedünnt, dass auf der Ersatzbank gleich zwei Torhüter, drei Spieler aus der zweiten Mannschaft sowie der zuletzt im Februar 2016 in der Bundesliga eingesetzte Belgier Ismail Azzaoui saßen. Gefährlich wurde es für die "Wölfe" aber nur in den ersten vier Minuten, als die Mainzer gleich sechs Eckbälle in ihren Strafraum schlugen. Danach dominierte fast nur noch Wolfsburg.

Mainz mit fünf Abwehrspielern

Anfangs war das noch gar nicht so einfach, weil die Gäste um den eigenen Strafraum herum fünf Abwehrspieler aufboten. Einem Plan schien das Mainzer Spiel aber nur in der eigenen Hälfte zu folgen. Denn sobald sie selbst den Ball hatten, fiel ihnen nicht mehr viel ein. Einen Tag vor Rosenmontag hatten da auch die eigenen Sondertrikots zur Fastnacht sowie zahlreiche verkleidete 05-Fans im Gästeblock keine inspirierende Wirkung. Die letzten Hoffnungen auf eine Wende zerstörte der in dieser Saison nur selten eingesetzte Gerhardt kurz nach der Pause.

Und wie schon vor dem zweiten Tor leistete Daniel Ginczek eine sehenswerte Vorarbeit. Die Wolfsburger konnten sich fortan ein wenig für das Europa-League-Rückspiel am Donnerstag in Schweden schonen, ohne etwas von ihrer Dominanz einzubüßen. Nur einen Pfostenkopfball von Jean-Philippe Mateta (64.) ließen sie noch zu. Für den VfL war es das beste Heimspiel seit dem 2:1 gegen Mönchengladbach im Dezember.

Dauer 2:46 min Achim Beierlorzer: "Es war ein komisches Spiel" Achim Beierlorzer: "Es war ein komisches Spiel"

"Ich finde nicht, dass wir vier Tore schlechter waren," so Mainz-Coach Achim Beierlorzer nach der Partie: "Wir waren super drin von Anfang an, dann kommt dieser Weitschuss den Robin auch halten muss - ich glaube das weiß er selbst - dann liegen wir 1:0 hinten." Es sei klar, dass es dann schwer werde, so Beierlorzer weiter. "Wir haben die Tore nicht gemacht und schlecht verteidigt", gab Beierlorzer selbstkritisch zu. Die Mainzer liegen nach der Niederlage auf dem 15. Tabellenplatz und sind weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.