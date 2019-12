per Mail teilen

Levin Öztunali ist wieder in der Erfolgsspur: Nach zwei mageren Jahren läuft es momentan rund beim Fußballer des FSV Mainz 05.

Am vergangenen Samstag gegen Augsburg gelang Levin Öztunali ein Traumtor zur 1:0-Führung seines FSV Mainz 05. "Die Situation hat es einfach hergegeben. Ich komme da frei zum Abschluss, kann nach innen ziehen. Im Training hat das auch schon öfter mal geklappt, warum also nicht auch im Spiel", beschreibt der 23-Jährige seinen mittlerweile dritten Treffer in dieser Saison.

Die Wende zum Guten gab es für ihn Anfang Oktober mit seinem zweiten Einsatz in dieser Saison beim SC Paderborn. "Da habe ich zwei Assists gemacht. Diese positive Energie wollte ich mitnehmen", erklärt Öztunali, warum es seitdem bei ihm läuft. Sein erster Treffer in der Saison gelang ihm beim 3:1-Heimsieg gegen Köln, das zweite Tor schoss er beim sensationellen 5:1-Erfolg in Hoffenheim und jetzt Tor Nummer drei gegen Augsburg – Levin Öztunali hat sich mittlerweile seinen Stammplatz erkämpft.

Levin Öztunali kurz vor Verkauf

Der 23-Jährige, der im Sommer 2016 aus Leverkusen mit viel Vorschusslorbeeren nach Mainz kam, hatte davor nur in seiner ersten Saison überzeugen können. Fünf Tore und einige Assists stehen dafür in seiner Statistik. Doch dann folgte eine lange Flaute. Im Sommer dieses Jahres stand Öztunali sogar zum Verkauf, doch daraus wurde nichts – zum Glück, sagen die Mainzer Fans heute. Öztunali bewies Charakterstärke und ließ sich von fehlenden Einsatzzeiten nicht entmutigen. "Ich bin Spieler von Mainz 05, wollte immer im Training Gas geben, um es dem Trainer so schwer wie möglich zu machen. Ich wusste, ich muss auf meine Chance warten", erklärt Öztunali bei SWR Sport Rheinland-Pfalz. Er hat seine Chance bekommen und auch genutzt.

Kein Wechsel in der Winterpause

Unter dem neuen Trainer Achim Beierlorzer ist er Stammspieler, hat in allen drei Partien von Anfang an auf dem Platz gestanden. "Wir waren gespannt auf den neuen Trainer, denn ein neuer Trainer ist für viele Spieler auch eine neue Chance, weil er eine neue Spielidee hat", erklärt Öztunali, der auch weiter bei den 05ern bleiben will und nicht – wie Gerüchten zufolge zu hören war – im Winter wechseln wird. "Wer hat denn gesagt, dass ein Wechsel angebahnt werden soll?", konterte er süffisant eine Frage in diese Richtung.

Abschluss in Sportmanagement

Privat hat Levin Öztunali mittlerweile wieder mehr Zeit, um sich typischen Freizeitbeschäftigungen wie Computerspielen zu widmen. Er hat sein Studium in Sportmanagement abgeschlossen und damit auch für die Zeit nach seiner aktiven Karriere vorgesorgt. Allerdings konzentriert er sich gerade voll auf das nächste Spiel der Mainzer an diesem Samstag (15.30 Uhr, Live bei SWR1-Stadion) in der Bundesliga. "Wir haben mit Dortmund einen guten Gegner vor der Brust, aber gerade daheim wollen wir performen und natürlich punkten. Wir haben uns viel vorgenommen", verspricht er den Fans.