Der Mainzer Mittelfeldspieler Jean-Philippe Gbamin wechselt in die Premier League zum FC Everton. Das verkündete der 1. FSV Mainz 05 am Freitagabend in einer Pressemitteilung.

Am späten Freitagabend verständigten die Vereine sich über den Wechsel des Nationalspielers von der Elfenbeinküste. "Jean-Philippe Gbamin ist ein Paradebeispiel für die kontinuierliche Entwicklung eines vielversprechenden Talents bei Mainz 05", so Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder in einer Pressemitteilung. "Wir wünschen ihm für seine Zukunft privat und sportlich alles Gute und werden seine weitere Karriere aufmerksam verfolgen", so Schröder weiter. Die Ablösesumme ist nicht bekannt, laut Medienberichten soll sie bei rund 25 Millionen Euro liegen. Gbamin war im Sommer 2016 vom damaligen französischen Zweitligisten RC Lens zum FSV Mainz gewechselt und absolvierte insgesamt 86 Bundesligaspiele (3 Tore) für die Rheinhessen.