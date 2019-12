Zwei Spiele, zwei Siege: Unter dem neuen Trainer Achim Beierlorzer scheint der FSV Mainz 05 wieder in die Spur gefunden zu haben. Die wiederentdeckte Leichtigkeit soll auch Spiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr) gezeigt werden.

Den Kopf frei bekommen, regenerieren. Das hatte nach dem intensiven Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt (2:1) für 05-Coach Achim Beierlorzer erstmal Priorität. So will der 52-jährige die nötige Frische für die wichtige Aufgabe in Aufgabe in Augsburg bekommen. "Am zweiten Tag nach so einem intensiven Spiel ist normales Training kaum machbar. Es ist viel wichtiger die Erholungsphase zu nutzen", so Beierlorzer vor seinem dritten Spiel an der Seitenlinie für die Rheinhessen.

Dauer 1:04 min Achim Beierlorzer: "Wir wollen im Flow bleiben" Achim Beierlorzer: "Wir wollen im Flow bleiben"

Mainz setzt auf "Derby-Flow"

Zwei Siege in zwei Spielen, lautete die bislang makellose Bilanz des Franken in Mainz. Die Mannschaft hat wieder Selbstvertrauen und eine neue Leichtigkeit, die der Trainer seinem keinesfalls nehmen will.

"Jetzt darf der Trainer diesen Flow auf gar keinen Fall unterbrechen und nichts Großartiges machen", erklärt Beierlorzer mit einem Grinsen und nennt die aktuelle 05-Verfassung schlicht "Positivspirale".

Um gegen den FCA weiter im "Flow" zu bleiben, soll es im Training keinerlei spektakuläre Maßnahmen geben. "Der Fokus lag voll auf der Intensität und den Zweikämpfen", so Beierlorzer, der überzeugt ist, dass "es gegen Augsburg ein ganz intensives Spiel geben wird."

Jean-Philipp Mateta vor der Rückkehr

Dazu darf er wohl auf eine baldige Rückkehr von Torjägers Jean-Philippe Mateta hoffen darf, der nach seinem Meniskusriss in dieser Woche im Training wieder "erstmals Kontakt mit der Mannschaft" hatte.