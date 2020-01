Du bist, was Du isst - diese Weisheit gilt mittlerweile auch im Profi-Fußball. Mainz 05 hat ins Winter-Trainingslager mit Philipp Stein erstmals einen eigenen Koch mitgenommen.

Natürlich ist für Philipp Stein, der ein Restaurant in Mainz-Finthen betreibt und begeisterter 05-Fan ist, gesunde Ernährung enorm wichtig. Aber gesund allein reicht ihm nicht, das Essen muss auch schmecken. "Das ist die Hauptsache", ist sich der Koch sicher. In dieses Credo stimmen viele bekannte Ernährungsspezialisten ein.

Bessere Ergebnisse durch bessere Ernährung

Mona Nemmer beispielsweise, die seit 2016 beim FC Liverpool als "Chefin der Ernährung“ einem 26-köpfigen Team vorsteht. "Es gibt keine No-Gos! Wir wollen Optionen anbieten, Vertrauen schaffen, von unseren Produkten überzeugen. Dann braucht es keine Verbote", erklärt Nemmer, die Liverpools Coach Jürgen Klopp höchstpersönlich nach England gelockt hat, um ihr dort in punkto Ernährung der Profis perfekte Bedingungen zu bieten. "Jeder Sportler kann durch eine bewusste Ernährung bessere Resultate erzielen. Speziell in der Prävention oder bei Verletzungen haben wir irrsinnig gute Erfolge erzielen können", beschreibt Nemmer das Ergebnis ihrer bisherigen Arbeit. Platz eins in der englischen Liga für die Reds und bisher so gut wie keine verletzten Leistungsträger - ein klarer Beleg dafür.

Fettige Saucen vom Lieferdienst: verboten

Nicht nur Jürgen Klopp, auch der ehemalige Mainzer Coach Thomas Tuchel hat die Bedeutung der Ernährung früh erkannt und in seiner Dortmunder Zeit beispielsweise einen Lieferdienst verboten, weil die Saucen zu fettig waren. Immer mehr Fußballprofis brauchen aber gar keine Verbote, sondern haben die Ernährung als wichtigen Leistungsfaktor für sich entdeckt, allen voran Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Auch Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz 05 hat sich mit dem Thema beschäftigt und verzichtet freiwillig auf Lactose.

Intensive Beratung bei veganer Ernährung notwendig

Eine ganz spezielle Form der Ernährung hat André Hainault gewählt. Der Kanadier ist Veganer, verzichtet komplett auf tierische Produkte. Das heißt nicht nur kein Fleisch, sondern auch keine Eier, keine Butter, keine Milch. Diese spezielle Form der Ernährung bedarf allerdings einer genauen Planung "Dem Körper können durch eine vegane Ernährung viele Stoffe wie Vitamin B12, Kalzium und so weiter fehlen", erklärt Professor Hans Hauner von der TU München, Ernährungsexperte der ARD. Er rät dazu, sich intensiv beraten zu lassen. "Leistungssport als Veganer ist aber grundsätzlich möglich", weiß Jonas Grünewald, Athletiktrainer des FSV Mainz 05 und für die Ernährung der Mannschaft zuständig.

Und was genau kommt jetzt bei den Profis des FSV Mainz 05 auf den Tisch, wenn Philipp Stein am Herd steht? "Unter der Woche kohlenhydratarm, generell keine Sahnesoßen oder frittierte Speisen und kein Schweinefleisch. An Spieltagen viele Kohlenhydrate wie Weißbrot oder Nudeln. Und bei den Säften wenig Zucker, dafür viel Fruchtgehalt."