Fünf Spiele, vier Niederlagen. Der Saisonstart des FSV Mainz 05 lief alles andere als planmäßig. Und immer wieder war es die letzte Viertelstunde, die den Mainzern ein Strich durch den Matchplan machte.

Drei Gegentreffer des SC Freiburg, zwei von Borussia Mönchengladbach und Bayern, ein Tor von Hertha und der spielentscheidende Treffer von Schalke 04 – die Schlussviertelstunde liegt dem FSV Mainz 05 bisher so gar nicht. Als nächstes kommt der VfL Wolfsburg nach Mainz, eine von nur drei Mannschaften in der Bundesliga, die noch kein Spiel verloren hat. 05-Trainer Sandro Schwarz hat seine Mannschaft sehr intensiv trainieren lassen, damit sie gegen Wolfsburg endlich auch mal bis zum Ende alles auf dem Platz zeigen kann.

Dauer 1:34 min Mainz 05 vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg Mainz 05 vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg

Die Stichworte: Intensität und Energie

Die Stimmungslage aus dem Training sollen die 05er mit ins Spiel nehmen. Schwarz will Energie auf dem Feld sehen, ein hochaggressives Spiel in jeder Aktion, jeder muss das Letzte aus sich herausholen, alle sind in der Verantwortung. Am Dienstag war die Aggressivität auf dem Platz deutlich zu spüren, zwischen den Spielern gab es Reibereien, harte Fouls, es wurde auch mal hitzig. Dieses Feuer gefällt Schwarz. Natürlich will er nicht, dass seine Spieler böse Fouls verüben, aber die Intensität, die hat gestimmt in der Trainingswoche.

Dauer 0:51 min Trainer Schwarz über die schlechte Bilanz in der Schluss-Viertelstunde Trainer Sandro Schwarz über die schlechte Bilanz in der Schluss-Viertelstunde

Àaron und Latza fraglich

Allerdings kann Mainz möglicherweise nicht in Bestbesetzung antreten. Die Einsätze von Danny Latza und Aaron Martin sind fraglich. Beide haben mit Adduktorenproblemen zu kämpfen, Latza noch aus der Partie gegen Schalke 04, Aaron hat sich gestern im Training eine Zerrung zugezogen. Alexander Hack konnte zwischenzeitlich auch nicht trainieren, steht aber inzwischen wieder auf dem Platz. Und es bleiben natürlich die Langzeitverletzen Mateta, Ji und Bell.

Dauer 1:06 min Rouven Schröder verspürt keine Angst und Nervosität vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg Sportvorstand Rouven Schröder verspürt vor dem Spiel gegen Wolfsburg keine Angst und Nervosität. Er und das Team freuen sich auf die Aufgabe.

Auf der Torwartposition gibt es bisher noch keine Entscheidung – Schwarz will es vor den Partien gegen Wolfsburg und Paderborn von der jeweiligen Trainingsleistung abhängig machen, ob Florian Müller oder Robin Zentner im Kasten stehen. In der Länderspielpause könnte dann die Entscheidung über seine Nummer Eins im Tor fallen. Das Problem in den letzten Wochen hatte Mainz ja aber auch nicht auf der Torwartposition. Da lieferten beide, Müller und Zentner, überzeugende Leistungen ab.

Intensität führt zu Qualität

Also zurück zur Schlussviertelstunde. Damit die 05er ihre fußballerische Qualität zeigen können, so Sandro Schwarz, sind Intensität und Energie nötig. Und zwar bis zum Schlusspfiff. Konsequenz in jedem Zweikampf, in jedem Kopfballduell. Dabei aber einen klaren Kopf behalten, keine überzogenen Aktionen, wie im Training am Dienstag. Das wollen sie gegen Wolfsburg aufs Feld bringen – im Training war Schwarz zufrieden. Jetzt muss seine Mannschaft das auch im Spiel zeigen – über die vollen 90 Minuten.