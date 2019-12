Nach zuletzt zwei Niederlagen wächst der Druck auf den FSV Mainz 05 und Trainer Achim Beierlorzer. Beim SV Werder Bremen (Dienstag, 18:30 Uhr) wartet ein richtungsweisendes Spiel auf die Rheinhessen.

Der FSV Mainz 05 hat nach 15 Spielen nur 15 Zähler auf dem Konto und weist zudem mit 38 Gegentoren die schlechteste Defensive der Liga auf. Trainer Achim Beierlorzer, der im November Sandro Schwarz abgelöst hatte, und seine Mannschaft mussten zuletzt zwei Niederlagen gegen den FC Augsburg und Borussia Dortmund einstecken. Platz 14 heißt die triste Realität für die Rheinhessen - und nun geht es zum Gastspiel beim Tabellen-15. Werder Bremen. Ein Spiel mit richtungsweisender Bedeutung, denn die Differenz zu Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang 16 beträgt gerade einmal noch drei Punkte.

Dauer 0:31 min Achim Beierlorzer "Nehmen die Herausforderung an" Achim Beierlorzer, Trainer FSV Mainz 05

Beierlorzer: "Nehmen die Herausforderung an"

Bei den Hanseaten wollen die Mainzer ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt gegen Dortmund. Die herbe 0:4-Heimklatsche gegen den BVB hat Coach Beierlorzer schnell abgehakt. "In Bremen erwartet uns ein komplett anderes Spiel. Wir werden uns ganz speziell darauf vorbereiten und nehmen die Herausforderung an", sagte der 05-Coach.

Dauer 0:43 min Achim Beierlorzer "Wir wollen einfach unangenehm sein" Achim Beierlorzer, Trainer FSV Mainz 05

Beierlorzer: "Wir wollen einfach unangenehm sein"

"Bremen spielt sehr variabel, passt sich teilweise auch dem Gegner an. Wir wollen den Ballbesitz stören, früh anlaufen, einfach unangenehm sein und schnell umschalten", so Beierlorzers Matchplan für das Spiel in Bremen. Der 52-Jährige will, dass seine Mannschaft trotz der jüngsten zwei Pleiten mit breiter Brust ins Spiel geht: "Das wichtigste ist, dass wir selbstbewusst und mutig auftreten."

Dauer 1:02 min Achim Beierlorzer "Bis Weihnachten noch ein paar Punkte" Achim Beierlorzer, Trainer FSV Mainz 05

"Bis Weihnachten noch ein paar Punkte"

Wichtig sei, so Beierlorzer weiter, dass seine Mannschaft vor der Winterpause noch etwas zählbares holt. Neben den Hanseaten trifft Mainz noch Zuhause auf Bayer Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr). "In den letzten beiden Spielen ist noch einiges möglich. Wir wünschen uns bis Weihnachten noch ein paar Punkte." Die sind auch dringend nötig, sonst verbringt der FSV Mainz 05 Heiligabend im Tabellenkeller.

Jeremiah St. Juste kann nicht mithelfen. Der niederländische Abwehrspieler fehlt nach der fünften Gelben Karte. Alexander Hack ist wohl die erste Alternative, doch auch Nachwuchsmann Ahmet Gürleyen ist eine Option. Der gegen Dortmund nach Knieproblemen fehlende Angreifer Karim Onisiwo soll nach Beierlorzers Angaben wieder mitwirken können.

Ist Jean-Philippe Mateta mit dabei?

Offen ist der Einsatz von Jean-Philippe Mateta. Der 14-Tore-Mann der Vor-Saison wurde zuletzt gegen den BVB eingewechselt. "Alles ist denkbar", sagte Beierlorzer zu der Personalie nur - und ließ damit Raum für Spekulationen.