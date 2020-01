Es ist dann doch wieder der Saisonhöhepunkt. Der deutsche Meister Bayern München kommt nach Mainz. Nach dem verpatzten Rückrundenstart der Mainzer könnte man allerdings auch sagen: "Ausgerechnet jetzt" kommen die Bayern nach Mainz.

Dauer 1:10 min Beierlorzer: "Bayern aktuell die beste deutsche Mannschaft" Beierlorzer zu Bayern

Mit zwei Niederlagen in zwei Spielen startete Mainz 05 in das Jahr 2020. Sportlich läuft es nicht bei den 05ern. Und mit Bayern München kommt alles andere als ein Aufbaugegner. Trainer Achim Beierlorzer sieht die Partie am Samstag (ab 15:30 Uhr live in SWR1 Stadion) gegen den Rekordmeister Bayern München als "Bonusspiel, weil wir gegen die aktuell beste deutsche Mannschaft spielen". Beierlorzer betont zwar, das Spiel nicht "wegschenken" zu wollen. "Aber wenn alles normal läuft, wird das wohl für Bayern laufen."

TV Tipp: SWR Sport RP Am Sonntag ist Moussa Niakhaté zu Gast bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz ab 22:05 Uhr. Mit Moderator Benjamin Wüst wird der 23-Jährige auch über die Lage nach dem Bayern-Spiel sprechen.

Das klingt ein kleines bisschen danach, als würden die Mainzer das Spiel schon vorher als bereits verloren sehen. Achim Beierlorzer sieht die Partie dennoch als Zwischenschritt auf dem Weg zum Klassenerhalt: "Schon in diesem Spiel wollen wir den ersten Schritt in die richtige Richtung gehen. Wir arbeiten ganz detailliert daran, die Fehler abzustellen."

Dauer 0:47 min Beierlorzer: "Es fehlt ein My, das müssen wir noch reinbekommen" Beierlorzer zu Mannschaftseinstellung

Neuverpflichtung soll Abwehrsorgen in Mainz beheben

44 Gegentore hat Mainz in dieser Saison bereits kassiert. Das ist, gemeinsam mit Werder Bremen, Ligahöchstwert. Um hinten mehr Stabilität zu bekommen haben die 05er kurz vor Transferschluss noch Innenverteidiger Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Seine Erfahrung soll helfen. Der Niederländer trainierte am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft. "Die Möglichkeit ist gegeben, dass er dabei ist. Wir machen alles mit Sinn und Verstand", lässt Achim Beierlorzer einen Einsatz offen.

Dauer 0:18 min Beierlorzer: "Alles mit Sinn und Verstand" Beierlorzer zu Neuzugang Bruma

Bruma kommt bis Saisonende per Leihe vom VfL Wolfsburg und soll der löchrigen Abwehr Halt verleihen. Vielleicht ja schon in diesem Bonusspiel, das Mainz ohnehin schon vor dem Anpfiff verloren zu haben scheint.