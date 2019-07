Michael Thurk

Geboren in Frankfurt am Main gehörte Michael Thurk zu der Mannschaft, die im Jahr 2004 unter Trainer Jürgen Klopp erstmals in der Mainzer Vereinsgeschichte aufstieg. Im entscheidenen letzten Saisonspiel gegen Trier erzielte Thurk zwei Treffer. Er wurde zum tragischen Aufstiegsheld. Die 05er gingen hoch, er blieb unten in der 2.Liga. Er hatte bereits vor Saisonende einen Vertrag in Cottbus unterschrieben. Bereits in der Winterpause 2004/05 wechselte Thurk zurück nach Mainz. Einen Teil der Ablösesumme zahlte er zunächst selbst. Mit sechs Treffern in 13 Bundesligaspielen war Thurk maßgeblich am Klassenverbleib der Mainzer beteiligt. Weitere Vereine seiner Spielerkarriere waren Eintracht Frankfurt, der FC Augsburg und der 1.FC Heidenheim.