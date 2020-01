"Unser Ziel ist der frühzeitige Klassenerhalt. Unser Kader besitzt dafür die Qualität", sagte Trainer Achim Beierlorzer am Freitag nach der ersten Einheit im neuen Jahr. 24 Feldspieler und drei Torhüter standen zur Verfügung. Es fehlten Kapitän Danny Latza nach einer Rückenoperation und der seit Monaten verletzte Stefan Bell. Beide Spieler sollen am Sonntag mit im Flieger nach Spanien sitzen und bis zum 12. Januar unter der Sonne von Estepona individuell an ihrem Comeback arbeiten.

Bis zum Rückrundenstart mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am 18. Januar steht die Stabilisierung der Defensive im Vordergrund. "Wir arbeiten an der Konstanz, der Prozess ist aber in zwei Wochen nicht abgeschlossen", sagte Beierlorzer. mehr...