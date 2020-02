per Mail teilen

Wie der Verein mitteilt, hat Rouven Schröder das Angebot des Aufsichtsrates angenommen. Der Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten hat seit März 2016 die sportliche Verantwortung bei den Mainzern.

"Ich habe richtig Lust, perspektivisch die vor uns liegenden Projekte im sportlichen Bereich, bei den Profis und im Nachwuchsleistungszentrum, aber auch bei der Infrastruktur und im Gesamtverein voranzutreiben und mit zu gestalten", wird Schröder auf der Internetseite des FSV zitiert.

Er sei mit dem Verein, der Stadt und den Menschen hier eng verwachsen. "Und ich bin hoch motiviert, die aktuellen sportlichen Herausforderungen anzupacken und mit positiver Energie zu meistern“, so Rouven Schröder.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Detlev Höhne, schätze an Rouven Schröder seine sportliche Kompetenz und sein Netzwerk. "Für Mainz 05 ist er in seiner Verantwortung ein sportlich und wirtschaftlich erfolgreich arbeitender Teamplayer und eine wichtige Führungsfigur. Er ist in den vergangenen vier Jahren fester Bestandteil unseres Vereins geworden und soll dies auch bleiben.“

Schröder kam 2016 als Nachfolger von Christian Heidel nach Mainz. Zuvor war er bei Werder Bremen für die Kaderplanung zuständig gewesen.