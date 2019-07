per Mail teilen

Bittere Kunde für den FSV Mainz 05: Der rheinhessische Bundesligist muss für lange Zeit auf seinen letztjährigen Top-Torjäger Jean-Philippe Mateta verzichten. Der Angreifer musste sich einer Meniskus-Operation unterziehen.

Diese fand nach Auskunft des Vereins bereits am Montag in München statt. Mateta wird den Mainzern voraussichtlich mindestens drei Monate nicht zur Verfügung stehen.

Die Suche nach einem Ersatz läuft bereits

"Die Nachricht über die Ausfalldauer ist für uns sehr schmerzhaft, da wir in den kommenden Monaten auf unseren besten Torschützen der Vorsaison und einen wichtigen Faktor in unserem Spiel verzichten müssen. Vor dem Hintergrund der ebenfalls langwierigen Verletzung von Dong-won Ji werden wir nun den Markt nach Spielern sondieren", sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder.

Mateta hatte sich am vergangenen Donnerstag im Mannschaftstraining einen Meniskus-Riss zugezogen. Sein Ausfall bedeutet eine herbe Schwächung für Mainz 05. In der vergangenen Saison hatte der 22-Jährige in 34 Liga-Spielen 14 Tore für die Rheinhessen erzielt.