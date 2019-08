An den 25. September 2010 erinnern sich die Mainzer Fußballfans gerne: An diesem Tag besiegte Mainz 05 den FC Bayern München mit 2:1. Der neue 05 Stürmer Adam Szalai möchte das am Samstag wiederholen.

25.September 2010, es läuft die 77. Minute in der Allianz Arena. Auf der rechten Außenbahn wird der Mainzer André Schürrle nicht energisch genug attackiert, so dass er den Ball zu Stürmer Adam Szalai in den Strafraum passen kann. Szalai dreht sich einmal und schießt anschließend die Mainzer zum 2:1 Sieg. Es ist damals der 6. Saisonsieg in Folge mit den legendären "Bruchwegboys" um Szalai, Schürrle und Holtby. Der damalige Bayern Cheftrainer Louis van Gaal traut den 05ern in der anschließenden Pressekonferenz sogar die Meisterschaft zu.

Dauer 0:53 min Adam Szalai über das Spiel gegen Bayern München Adam Szalai über das Spiel gegen Bayern München

2019 ist alles anders

Heute, neun Jahre später, sieht die Situation in Mainz deutlich anders aus: Die Mannschaft verliert ihre ersten drei Pflichtspiele dieser Saison und muss nun am Samstag um 15.30 Uhr in München antreten – es könnte vermutlich nicht schwerer kommen. Ein Lichtstreif am Horizont ist die Neuverpflichtung von Adam Szalai. Nach Stationen in Schalke, Hannover und Hoffenheim kehrt der Stürmer zurück nach Mainz. Der 31-Jährige Ungar ist eventuell sogar eine Option für die Startelf beim anstehenden Auswärtsspiel, sagt der Mainzer Trainer Sandro Schwarz kurz nach Bekanntgabe des Transfers. Für Szalai ist es eine "emotionale Rückkehr", bei der viele schöne Erinnerung hochgekommen sind: "Hier in Mainz bin ich Profi geworden, hier war mein erstes Spiel im Bruchweg-Stadion und ich bin sehr glücklich, dass ich wieder zurückkehren darf", erinnert sich Szalai.

Dauer 0:39 min Rouven Schröder über Adam Szalai Rouven Schröder über Adam Szalai

Szalai: "Die Bayern haben mehr zu verlieren als wir"

Für die anstehende Aufgabe in München fühlt sich der Stürmer bereit: "Ich habe schon mal da gewonnen und gute Spiele gehabt. Die Bayern haben mehr zu verlieren als wir, und wenn ich die Qualität unserer Mannschaft hier sehe, können wir uns schon etwas zutrauen". Ob die Mainzer tatsächlich ihren ersten Erfolg am Samstag feiern, ist ungewiss. Tatsache ist aber, dass sie jetzt einen erfahrenen Spieler im Gepäck haben, der weiß, wie es sich anfühlt, in der Allianz Arena zu gewinnen. Vielleicht schießt er die Mainzer wieder zum Sieg - das wäre zumindest ein sehr gelungener Einstand im neuen/alten Trikot.