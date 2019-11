Nach der historischen 0:8-Pleite bei RB Leipzig herrscht beim FSV Mainz 05 miese Stimmung. Während Trainer Sandro Schwarz seiner Mannschaft ein "beschissenes Spiel" konstatierte, tat die deutliche Klatsche Keeper Robin Zentner "einfach nur weh".

Als die Mainzer sich beschämt auf die lange und bedrückende Rückfahrt mit dem Bus von Leipzig nach Mainz machten, war die Stimmung entsprechend. Die mieseste Laune dürfte dabei Sandro Schwarz gehabt haben. Der FSV-Trainer wollte sich das historische 0:8 (0:5)-Debakel seiner Mannschaft auf der Fahrt nochmal in voller Länge anschauen.

Sandro Schwarz zeigt Galgenhumor

Die Aussprache mit den Spielern verschob der verärgerte Coach lieber auf den Sonntagmorgen. "Ich stelle mich nicht mit dem Mikro in den Gang und mache den Reiseführer", sagte Schwarz mit dem Anflug eines Lächelns. Die höchste Bundesliga-Pleite der Klubhistorie war offenbar nur mit Galgenhumor halbwegs zu ertragen.

Zuvor, in der Pressekonferenz nach dem Spiel, hatte sich Schwarz noch komplett bedient gezeigt. "Wir haben ein sauschlechtes Spiel abgeliefert, ein beschissenes Spiel", sagte Schwarz, der vor allem Haltung vermisste: "Dann kommt man eben in so einen Torhagel rein."

Bitterste Halbzeit in der Mainzer Bundesliga-Historie

Dieser Torhagel wurde eröffnet durch Marcel Sabitzer (5. Minute). Timo Werner (30.) legte nach, Christopher Nkunku (35.), Marcel Halstenberg (38.) und Yussuf Poulsen (44.) sorgten für die bitterste Halbzeit in der Mainzer Bundesliga-Historie. Erneut Werner (48./87.) und Nordi Mukiele (50.) stellten mit ihren Toren sicher, dass das Spiel nicht nur in den Mainzer, sondern auch in den Leipziger Geschichtsbüchern landete.

Zentner: "Haben uns abschießen lassen"

Dementsprechend bedient war 05-Keeper Robin Zentner, der in den letzten Wochen in Topform war und mit die besten Statistiken aller Bundesliga-Torhüter hatte. "Wir haben uns abschießen lassen", kritisierte Zentner: "Die frühen Ballverluste haben uns das Genick gebrochen. Das tut schon extrem weh."

Sportdirektor Rouven Schröder nannte das fast körperlose Mainzer Spiel "naiv", was die erste und einzige Gelbe Karte in der 84. Minute (!) unterstrich. Doch obwohl die Rheinhessen nun am Boden liegen und Wunden lecken - die Trainerfrage stellt sich für Schröder auch nach dem Debakel nicht. Der Ex-Profi will stattdessen woanders ansetzen: "Wir nehmen die Mannschaft klipp und klar in die Pflicht."

Das Team kann dann am nächsten Samstag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin beweisen, ob es den Ernst der Lage begriffen hat. Auch Schwarz blickte am Ende des Tages bereits voraus: "Die Art und Weise der Niederlage hängt uns allen jetzt erstmal in den Kleidern. Deswegen wird es eine interessante Woche mit dem Spiel gegen Union Berlin."