Verstärkung für den FSV Mainz 05: Die Rheinhessen leihen Innenverteidiger Jeffrey Bruma bis zum Saisonende vom VfL Wolfsburg aus.

Der 28-Jährige verfügt über jede Menge Erfahrung. Für den VfL Wolfsburg, den FC Schalke 04 und den Hamburger SV hat Bruma 97 Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal absolviert. Darüber hinaus stand er 16 Mal in der Champions League sowie 18 Mal in der Europa League auf dem Platz. Im Dress der Niederländischen Nationalmannschaft hat der Rechtsfuß 25 Spiele bestritten.

"Jeffrey Bruma kennt die Bundesliga seit vielen Jahren. Als zweikampf- und kopfballstarker Spieler mit guter Körperlichkeit und Führungsqualitäten ist er für uns eine Verstärkung auf dem Platz und in der Kabine", wird Mainz-Trainer Achim Beierlorzer in einer Mitteilung zitiert.

"Mit Jeffrey Bruma kommt ein robuster zentraler Abwehrspieler von internationalem Format mit beeindruckender Vita zu uns. Mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Leader-Mentalität wird er unseren Kader in der Defensive sofort verstärken und uns bei der Mission Klassenerhalt unterstützen", sagte Sportvorstand Rouven Schröder.