Sandro Schwarz ist der erste Trainer der Bundesligageschichte, der nach einer Gelb-Roten Karte seine Mannschaft bei einem Spiel nicht betreuen darf. Am Samstag in Paderborn wird man den Trainer daher vergeblich im Stadion suchen.

Zwischen 15 Uhr und 17:50 Uhr wird Sandro Schwarz aufgrund seiner Sperre der Kontakt zur Mannschaft untersagt sein. Das Coaching während des Spiels übernimmt das Team um Co-Trainer Jan Moritz Lichte. Schwarz selbst will sich in Paderborn komplett aus der Öffentlichkeit zurückhalten. Im SWR-Interview spricht der Trainer des FSV Mainz 05 über die Aufarbeitung der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg, die paar Prozentpunkte, die seiner Mannschaft in seinen Augen aktuell fehlen, den Umgang mit seiner Sperre nach der Gelb-Roten Karte und wie er den kommenden Gegner Paderborn erwartet.

SWR Sport: Sandro Schwarz, ist die Niederlage gegen Wolfsburg komplett aufgearbeitet?

Sandro Schwarz: Ja. Analysiert, Bilder aufgezeigt und jetzt geht es darum, wieder die Dinge im Training abzuarbeiten, die Dinge, die wir verbessern müssen. Gerade, was Zug nach vorne und Geradlinigkeit angeht, um dann gerüstet zu sein für das Spiel in Paderborn.

Die Konzentration war ja gegen Ende der ersten Spiele nicht so richtig bei 100 Prozent. Gegen Wolfsburg war die erste Viertelstunde nicht ideal. Wie wollen Sie da in die Köpfe der Spieler rein, um die Konzentrationsmängel abzustellen?

Wir haben jetzt gerade, was die Standardsituationen angeht, in der Tat zuviele Gegentore kassiert. Und es hängt dann auch damit zusammen, mit Konzentration mit der Wachheit, am Mann dran zu sein, den Ballführenden unter Druck zu setzen. Und das gilt es immer wieder aufzuzeigen, zu trainieren, um es dann besser zu machen. Ich fand jetzt nicht, dass es jetzt die kompletten, ersten 15 Minuten Konzentrationsmängel waren. Aber die Dinge wieder anzusprechen, zu trainieren und dann auch das, was wir ja auch schon gemacht haben, auch besser zu machen. Und im Optimalfall dann, wie gegen Hertha BSC Berlin, selbst aus der Standardsituation das Tor zu erzielen.

Wie viel Prozent fehlen, um den berühmten Bock umzustoßen?

Es fehlt inhaltlich einfach in der einen oder anderen Situationen etwas, um diesen Zug nach vorne zu entwickeln, dort noch mehr Torchancen zu kreieren. Wir werden uns niemals darüber unterhalten, dass wir Torchancen vergeben. Das gehört leider zum Fußball dazu. Und dennoch gilt es aber geradlinig und einfach die Dinge zielstrebiger zu Ende zu bringen. Und da haben wir noch Luft nach oben. Das sind die Inhalte, die uns beschäftigen, wo wir besser werden müssen.

Jetzt sind Sie der erste Trainer, der mit Gelb Rot vom Platz geflogen ist, und in Paderborn dürfen Sie die Mannschaft nicht coachen. Wie wird der Samstag ablaufen?

Das fühlt sich natürlich erst mal nicht gut an. Im Grunde wird sich, was den Ablauf angeht, bis bis zur Abschlussbesprechung nichts ändern. Dann ab der Abfahrt zum Stadion hin, dann bin ich klar außen vor und dementsprechend wird das Trainerteam einen Superjob machen, so wird es dann aufgeteilt.

Und nach Schlusspfiff sind Sie auch nach außen vor?

Ja, wir müssen damit leben, dass die Trainer die Roten Karten jetzt auch bekommen und dass die nun auch eine Sperre nach sich ziehen. Das ist auch die Regel, aber was neu ist, dann auch im Verhältnis zu den Spielern, ohne jetzt eine Zweiklassengesellschaft aufzumachen, ist, dass du dann einfach keinen Kontakt hast zu du deinen Jungs, unabhängig davon ist wie der Spielverlauf ist. Das ist dann schon ja nicht korrekt und erschließt sich auch mir nicht. Warum das so sein sollte, warum der Cheftrainer da nicht direkt nach Abpfiff, wo die Sperre dann abgelaufen ist, warum er dann nicht zu seinen Jungs darf?

Wo werden Sie das Spiel verfolgen?

In Ruhe. Ich werde jetzt nicht direkt im im Stadion sitzen, sondern mir in Ruhe das Spiel anschauen und dort meine Eindrücke mir verschaffen.

Auch um eben mehr mitzubekommen? Oder auch um sich ein bisschen aus der Öffentlichkeit raus zu ziehen, nicht im Blickfeld jeder Kamera zu sitzen oder mit irgendwelchen Leuten reden zu müssen, obwohl eigentlich unten das Spiel läuft?

Genau, beide Argumente. Um in Ruhe das Spiel zu gucken, um Dinge zu beobachten. Und dabei auch dann nicht, dass das für Unruhe sorgt was meine Person betrifft. Mit den Kameras und mit den Zuschauern. Vielleicht, wenn eine aufgeheizte Stimmung entsteht, um genau diesen Faktoren aus dem Weg zu gehen.

Wie erwarten Sie Paderborn?

Sehr kampfstark, sehr zielstrebig, sehr geradlinig. Sie spielen mit jedem Ball nach vorne, im Vollsprint laufen sie hinterher. Sie sind eine Umschaltmannschaft, die einfach nur ein Weg kennt. Und der ist wirklich vorwärts. Und das machen sie mit einer sehr großen Überzeugung.

Das Interview führte Achim Scheu