29 Jahre - so lange war Harald Strutz Präsident des 1. FSV Mainz 05. Aus einem kleinen, maroden Verein hat er mit seinen Vorstandskollegen einen mittlerweile etablierten Bundesligisten gemacht.

Harald Strutz hat Geschichte geschrieben - die Geschichte von Mainz 05. Es war der Traum, Bundesliga zu spielen, der 2004 in Erfüllung ging. 29 Jahre lang lebte, liebte und lenkte Strutz seinen FSV. Es war ein Traum, sich in der Bundesliga zu etablieren. Strutz hat mit Mainz 05 all diese Träume wahr werden lassen.

Dauer 1:28 min Sendezeit 22:05 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Strutz: "Wir kamen im Verein alle aus Mainz und hatten eine tolle Symbiose" Strutz: "Wir kamen im Verein alle aus Mainz und hatten eine tolle Symbiose"

Strutz hat aus einem Konkursunternehmen ein 100-Millionen-Unternehemen gemacht

1988 übernahm der junge Rechtsanwalt das Präsidentenamt bei Mainz 05. Der Verein spielte am Bruchweg - und der wurde seinem Namen damals mehr als gerecht. Die Anfänge waren schwer. Strutz holte Christian Heidel als Manager - seine beste Verpflichtung. Heidel übernahm das Kommando und leistete mit dem Vertrauen seines Präsidenten großes - auch wenn der Lohn lange ausblieb. Mainz 05 fliegen bundesweit Sympathien zu, weil es 2002 und 2003 so unglaublich tragisch am letzten Spieltag am Aufstieg scheiterte. Zweimal wurde hauchdünn der Bundesligaaufstieg verpasst, der dann 2004 realisiert wurde.

Unschönes Ende der Präsidentschaft

Vorbei mit der guten Stimmung war es, als Spesen und Bezüge des doch eigentlich ehrenamtlichen Präsidenten öffentlich wurden. Strutz stand plötzlich im Fokus, in der Kritik: Er erhielt monatlich 9.000 Euro plus 14.000 Euro für juristische Beratungen. Schließlich trat er 2017 gekränkt zurück.

Versöhnung mit dem Herzensklub

Und jetzt die Versöhnung mit seinem Herzensklub: Harald Strutz - von heute an ist er Ehrenpäsident des FSV. Er wird immer mit dem einzigartigen Aufstieg von Mainz 05 verbunden bleiben.