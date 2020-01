per Mail teilen

Die "schwarze Serie" ist gerissen: Am 18. Spieltag feierte der SC Freiburg seinen ersten Bundesliga-Sieg beim FSV Mainz 05. Die Breisgauer setzten sich bei den Rheinhessen mit 2:1 (2:0) durch.

Freiburg steht damit zumindest bis Sonntag auf Rang sechs. Mainz rutschte dagegen nach der dritten Niederlage aus den letzten vier Spielen in die akute Gefahrenzone ab.

Dauer 0:52 min Freiburg siegt in Mainz Freiburg siegt in Mainz

In einer munteren Anfangsphase vor 23.138 Zuschauern hatten die Mainzer durch Levin Öztunalis Schuss von der Strafraumkante die erste gute Torchance gehabt (3.). Generell waren die Gastgeber zu Beginn die etwas aktivere Mannschaft. Im Anschluss an eine Ecke musste Freiburgs Jonathan Schmid einen Kopfball von Verteidiger Alexander Hack (4.) auf der Torlinie klären. Mit zunehmender Dauer fanden dann auch die Gäste besser ins Spiel, Kwon (7.) gab den ersten gefährlichen Torschuss ab.

Dauer 1:06 min Alexander Hack im Interview mit SWR Sport Alexander Hack im Interview mit SWR Sport

Kwon bringt Freiburg in Führung, Petersen legt nach

Nach diesem vielversprechenden Beginn verflachte die Begegnung jedoch zunehmend. Erst als Mainz-Torjäger Jean-Philippe Mateta bei seinem Startelf-Comeback nach langer Verletzungspause am stark reagierenden SC-Keeper Alexander Schwolow scheiterte (27.), kam wieder Leben in die Partie. Und wie! Erst traf Kwon aus kurzer Distanz zur Freiburger Führung, dann verpasste quasi im Gegenzug Mateta nur knapp eine scharfe Hereingabe von Sturmpartner Robin Quaison (28.), und wiederum nur eine Minute später landete auf der anderen Seite ein Kopfball-Heber von Petersen auf dem Tornetz. Wenig später markierte der frühere Nationalspieler dann noch per Abstauber den zweiten Freiburger Treffer.

Dauer 1:04 min Nils Petersen nach dem Sieg in Mainz im Interview mit SWR Sport Nils Petersen nach dem Sieg in Mainz im Interview mit SWR Sport

Für die angepeilte Aufholjagd im zweiten Durchgang brachte Beierlorzer mit Karim Onisiwo eine weitere Offensivkraft. Die erste gute Tormöglichkeit hatten dennoch Freiburger, für die der agile Kwon (57.) am Mainzer Schlussmann Robin Zentner scheiterte. Wenig später verzog der frisch gebackene Vater Christian Günter bei einem Konter knapp.

FSV Mainz 05 - SC Freiburg 1:2 (0:2) FSV Mainz 05: Zentner - Pierre-Gabriel (70. Brosinski), Niakhaté, Hack, Martín - R. Baku (46. Onisiwo), Kunde Malong - Öztunali (73. Szalai), Quaison, Boetius - Mateta SC Freiburg: Schwolow - Gulde, R. Koch, Heintz - Schmid, Haberer (74. Frantz), Abrashi, Günter - Kwon (75. Grifo) - Höler (90.+2 Lienhart), Petersen Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen) Zuschauer: 23.138 Tore: 0:1 Kwon (28.), 0:2 Petersen (41.), 1:2 Mateta (83.)

Mainz oft zu ungenau

Den Mainzern war das Bemühen um eine Aufholjagd nicht abzusprechen, zumindest teilweise allerdings die nötige Klasse bei den offensiven Bemühungen. Jean-Philippe Mateta verkürzte für die Gastgeber (82.) zwar, doch mehr war nicht drin. Freiburg verlegte sich überwiegend aufs Kontern und verwaltete ansonsten seinen Vorsprung.