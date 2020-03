Dominic Peitz spielt seine wahrscheinlich letzte Saison als Fußballprofi. Mit 35 Jahren ist im Sommer Schluss. Bis dahin hat Peitz als "Oldie" der U23 von Mainz 05 wichtige Aufgaben. Auf und neben dem Platz.

Dominic Peitz hat viel erlebt. In fast 15 Jahren als Profifußballer (u.a. vier erfolgreiche Jahre beim Karlsruher SC) spielte er bei zehn Vereinen. Zwar nie in der ersten Liga, aber "ich habe das Optimum rausgeholt", sagt er ganz offen im SWR Sport Podcast "Nur der FSV".

Eigentlich hatte der mittlerweile 35-Jährige Ende 2018 so langsam das Karrierende im Blick. Als er damals beim Zweitligisten Holstein Kiel nicht mehr ausreichend Einsatzzeiten hatte, kam das Angebot von 05 Sportvorstand Rouven Schröder, die U23 der Mainzer als Führungsspieler zu begleiten. Im Kader einer U23 dürfen auch drei Spieler stehen, die älter sind. Peitz sagte zu: "Dementsprechend muss ich auch sportlich irgendwo Vorbild sein. Da habe ich mit aller Demut erstmal danke gesagt. Und wie man sieht hat das jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr geklappt, und deswegen bin ich gerne hier und bin gerne Opa."

Dauer 39:47 min Dominic Peitz: Fußballopa, Wertevermittler und Kartensammler Studiogast Dominic Peitz spricht über Werte im Profiußball. Der "Opa" der U23 von Mainz 05 hat in seiner 15-jährigen Karriere vieles erlebt. Wie er den Jungs in der Nachwuchsmannschaft der 05er hilft, wie er mit Rassismus auf dem Spielfeld umgeht, darüber spricht er mit uns. Außerdem - ganz aktuell - den Fall Hopp und die Folgen. Audio herunterladen (35,2 MB | MP3)

Dominic Peitz - der Wertevermittler

Die Rolle von Peitz ist klar. Auf dem Platz geht er voran, neben dem Platz nimmt er sich schon ab und zu mal einen Nachwuchskicker zur Seite und gibt ihm Tipps für die bevorstehende Profikarriere: "Du hast ja zwei Möglichkeiten. Die junge Generation zu verurteilen und zu sagen alles, was sie heute machen, das ist eine totale Katastrophe. Oder du versuchst, die Sache anzunehmen. Du akzeptierst die Generation so, wie sie ist und versuchst, das Beste daraus zu machen und sie einfach irgendwo abzuholen auf ihrem Weg", sagt Peitz, der dabei wunderbar gelassen wirkt.

Sein Credo: Mehr Sein als Schein. "Du merkst, dass die junge Generation damit zu kämpfen hat, dass sie vor irgendwelchen Leuten, warum auch immer, etwas darstellen müssen, was sie vielleicht gar nicht sind. Und gerade im Fußball geht es ja erst recht darum, stark zu sein und der Coole zu sein […] Aber ich glaube, eine der großen Stärken ist, Schwächen anzuerkennen, dann wirst du auch greifbarer. Dann bist du auch, glaube ich, einer von ihnen."

Dominic Peitz - der Führungsspieler

Peitz spricht oft mit dem Mainzer Sportvorstand Schröder und NLZ-Leiter Volker Kersting über die Entwicklung der Nachwuchsspieler aus der U23. Ohne seine Rolle als Spieler der Mannschaft zu vernachlässigen. "Ich bin genauso Spieler wie sie auch. Klar hab ich vielleicht in anderen Draht zum Trainer. Aber das hat er nichts damit zu tun, dass ich nicht genau weiß, wie manche Dinge für sie sind. Ich habe dankenswerterweise ja auch alles durchmachen dürfen. Aufstiege, Abstiege, Stammspieler, Gescholtener, Gejagter - alle Perspektiven, die man mitbringt. Das will man den Jungs mitgeben - hoffentlich auf einem Niveau, wo sie sagen okay, dem schenke ich auch ein wenig Glauben."

Dominic Peitz - der Ehrgeizige

An einem Punkt aber reagiert der 35-Jährige dann doch ein bisschen gereizt. Auf die Frage, ob er seine Karriere jetzt Richtung Saisonende langsam ausklingen lasse, sagt er deutlich: "Nein! Ich lasse nichts ausklingen, nein, nein. Ich gehe meinen Job nach. Ausklingen hat immer was von Donnerstags dem Trainer zu sagen: 'Trainer heute zehn Minuten laufen, morgen bin ich im Training dabei, übermorgen Spiel und Sonntag bin ich weg.' Das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren".

Dominic Peitz schaut ohne Wehmut auf seine Karriere: "Ich bin in einer Phase, wo ich das Ganze versuche zu reflektieren. Und was für ein wahnsinniges Glück ich hatte, das 15 Jahre gemacht zu haben. Und das auf einem Niveau, was meinem Maximum entsprach."

Eines gibt er den Nachwuchskickern dann noch mit auf den Weg, wenn die manchmal zweifeln, wenn es sportlich nicht so läuft: "Es ist nicht schlimm, wenn du es nicht in die erste Mannschaft schaffst. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, […] Aber am Ende des Tages geht es um 13, 14, 15 Jahre, in denen du die Chance hast mehr Geld zu verdienen als in anderen Jobs, privilegiertere Wege zu gehen, weil es ist ja nicht schwerfällt, was du tust. Das versuche ich immer so ein bisschen zu vermitteln, weil ich glaube, dass man gerade im Fußball schneller auf die Schnauze fallen kann, als einem das lieb ist."