Stürmer Adam Szalai von der TSG Hoffenheim kehrt zu seinem ehemaligen Verein FSV Mainz 05 zurück. Bei den Rheinhessen soll er schnell eine tragende Rolle einnehmen.

"Es hat sich ergeben und passt einfach", sagte der Mainzer Trainer Sandro Schwarz über die Neuverpflichtung von Adam Szalai von der TSG Hoffenheim. Der Mittelstürmer wechselt ablösefrei zu den Rheinhessen.

Szalai bei den Bayern wohl schon mit dabei

Der ungarische Nationalangreifer soll die Lücke im Mainzer Kader füllen, die der verletzte Jean-Philippe Mateta aufreißt. "Jean-Philippe und Adam sind der gleiche Spielertyp", räumte 05-Coach Schwarz ein. Er geht davon aus, dass Szalai bereits beim nächsten Bundesligaspiel in München (Samstag, 15:30Uhr) im Aufgebot stehen wird, um den Nullfünfern auszuhelfen.

Dauer 2:09 min So erklärt Rouven Schröder den Transfer von Adam Szalai So erklärt Rouven Schröder den Transfer von Adam Szalai

Nach zuletzt drei Niederlagen im DFB-Pokal und Meisterschaft benötigen die Mainzer dringend Erfolgserlebnisse, um aus der Abwärtsspirale rauszukommen. "Wir dürfen uns in München nicht über das Ergebnis, sondern müssen uns über unsere Leistung definieren. Dort müssen wir alles an Physis und Qualität rausholen und vor allem an den Stellschrauben, die uns zuletzt das Ergebnis gekostet haben, drehen!“ so Schwarz im Hinblick auf die schwere Auswärtsaufgabe.

Vielleicht kann der 31-jährige Routinier Szalai den Mainzern bereits in München helfen. Die 05er spielten an den ersten beiden Spieltagen lange gut, bevor sie jeweils kurz vor Abpfiff einbrachen und sich innerhalb weniger Minuten einige Gegentore fingen.

Schröder: Diese Rolle soll Szalai spielen

"Adam ist Feuer und Flamme und wollte nur diesen einen Weg gehen: Und der war zum Bruchweg", sagte Sportvorstand Rouven Schröder über die Neuverpflichtung. Szalai sei ein unangenehmer, erfahrener und brandgefährlicher Spielertyp, der den Mainzern zuletzt vor allem in puncto Chancenverwertung fehlte, so Schröder. Das kann Szalai schon dieses Wochenende unter Beweis stellen.