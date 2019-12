Unter Trainer Achim Beierlorzer feierte der FSV Mainz 05 zunächst zwei Siege, denen nun zwei Niederlagen folgten. Beim klaren 0:4 gegen Borussia Dortmund bekamen die Rheinhessen ihre Grenzen aufgezeigt.

Rouven Schröder brachte es auf den Punkt. "Wir haben eine rechte Gerade mitten ins Gesicht bekommen", sagte der Sportvorstand des FSV Mainz 05 nach dem deprimierenden 0:4 (0:1) gegen Borussia Dortmund. Der BVB war für die Rheinhessen - zumindest an diesem Tag - mindestens eine Klasse zu gut.

Dauer 1:01 min Mainz 05 chancenlos gegen Borussia Dortmund Mainz 05 chancenlos gegen Borussia Dortmund

Schröder: "Schnell schütteln"

Zeit, das eigene Elend zu beklagen, bleibt den Mainzern nicht. Schon am Dienstag (18:30 Uhr) gastieren sie beim SV Werder Bremen, der nach dem 1:6 bei Bayern München einen ähnlichen Knockout zu verkraften hat. "Jetzt heißt es, sich schnell zu schütteln", forderte Schröder.

Der empathische Coach Beierlorzer ("Die Mannschaft war bemüht") ist auf dem Boden der Mainzer Realität gelandet. Dem grandiosen Einstand auf der Trainerbank als Nachfolger von Sandro Schwarz beim 5:1 in Hoffenheim und dem 2:1 im Derby gegen Frankfurt folgten krachende Niederschläge in Augsburg (1:2) und eben gegen Dortmund nach Treffern von Marco Reus (32. Minute), Jadon Sancho (66.), Thorgan Hazard (69.) und Nico Schulz (84.).

Dauer 10:26 min Die Pressekonferenz: Mainz 05 - Borussia Dortmund Die Pressekonferenz: Mainz 05 - Borussia Dortmund

Überlebenskampf ist angesagt

Nackter Überlebenskampf ist die Devise. Der Partie bei den Bremern, die mit 14 Punkten einen Zähler weniger als die Mainzer auf dem Konto haben, kommt vor dem letzten Vorrundenspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen Richtung weisender Charakter zu.

TV-Tipp: Mainz-Coach Achim Beierlorzer ist am Sonntagabend ab 22:05 Uhr zu Gast bei SWR Sport RP im SWR Fernsehen RP.

Mateta feiert sein Comeback

Als Stimmungsaufheller in der mit 33.305 Zuschauern ausverkauften Arena musste gegen den BVB die Rückkehr von Jean-Philippe Mateta herhalten. Der Meniskusriss Ende Juli verbannte den 14-Tore-Mann der Vorsaison lange in den Krankenstand. "Für JP freut es mich sehr, dass er wieder zurück ist. Schade ist, dass er erst rein kam, als es schon 0:3 stand", sagte Jean-Paul Boetius.

Die ersten neun Minuten der Saison werden nicht die letzten sein für Mateta. "Wir müssen abwägen, was ist das Beste für JP. Ein Einsatz von Beginn an für 60 Minuten ist nicht möglich, so weit ist er noch nicht", dämpfte Beierlorzer überbordende Erwartungen an den jungen Franzosen.

Dauer 1:16 min Levin Ötztunali im Interview mit SWR Sport Levin Ötztunali im Interview mit SWR Sport

Nicht einmal zehn Minuten lang waren Beierlorzers Mannen gegen Reus und Co. gut im Spiel, dann liefen sie nur noch hinterher. Auch eine Systemumstellung nach einer guten Stunde von Dreier- auf Viererkette änderte nichts. In Bremen wird Jeremiah St. Juste nach der fünften Gelben Karte fehlen. Offensiv fand der FSV so gut wie gar nicht statt.

"Dortmund ist nicht unsere Kragenweite"

"Dortmund ist nicht unsere Kragenweite", bekannte Schröder. Immerhin ist Beierlorzer nach drei intensiven Trainingswochen und vier Spielen besser vertraut mit den individuellen Fähigkeiten seines Kaders. Nach Abschluss der Vorrunde wird er eine erste Bilanz ziehen. Schröder hatte Nachbesserungen bisher immer ausgeschlossen.

Auch Beierlorzer hat noch keinen Wunschzettel an den Verein übermittelt. "Ich habe aktuell nach dem Spiel keinen Gesprächsbedarf. Aber natürlich analysieren wir die Mannschaft auf in Zukunft."