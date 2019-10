per Mail teilen

Das DFB-Sportgericht hat den 1. FSV Mainz 05 mit einer Geldstrafe in Höhe von 166.000 Euro belegt. Grund dafür sind die Pyrotechnikvorfälle beim Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern.

"Wir haben aufgrund des Ausmaßes der Pyrotechnikvorfälle eine Strafe dieses hohen Maßes erwartet", erklärte der Vorstandsvorsitzende des 1. FSV Mainz 05, Stefan Hofmann, in einer Pressemitteilung. Die polizeilichen Ermittlungen gegen die Täter seien noch im Gange, so Hofmann weiter: "Wir warten nun die Ermittlungsergebnisse ab und werden die Täter, sofern diese identifiziert werden können, in Regress nehmen."

55.000 Euro der Strafsumme kann der Verein für sicherheitstechnische und infrastrukturelle Maßnahmen verwenden - somit kann die Strafzahlung an den DFB auf 111.000 Euro reduziert werden. Beim Pokalspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern am 10. August hatten Mainzer Anhänger Pyrotechnik abgefackelt. Vier Fans waren dabei leicht verletzt worden.