Vor knapp 14 Jahren trafen der 1. FC Kaiserslautern und der FSV Mainz 05 zuletzt im DFB-Pokal aufeinander. Es wurde ein hochemotionales Spiel - mit glücklichem Ausgang für die 05er.

Die erste DFB-Pokalrunde steht kurz bevor - und mit ihr das Rheinland-Pfalz-Derby zwischen Drittligist 1. FC Kaiserslautern und Bundesligist FSV Mainz 05. Es ist das erste Pokal-Duell der beiden Rivalen seit knapp 14 Jahren.

Ausgeglichener Pokal-Fight

Es war der 20. Dezember 2005, als sich beide Klubs, damals noch beide als Erstligisten, im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüberstanden. Mehr als 36.000 Besucher sahen am Betzenberg ein packendes Spiel auf Augenhöhe. Das 1:0 für den FCK durch Marco Engelhardt konnten die 05er in Person von Antonio da Silva per Freistoß ausgleichen. Nach einem Handspiel des Mainzers Manuel Friedrich hätten die Roten Teufel eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen. Der Pfiff blieb aus - es sollte nicht die einzige Fehlentscheidung des Schiedsrichter-Gespanns um Michael Weiner bleiben.

Nach Fehlentscheidung wendet sich das Blatt

Der hitzige Pokal-Fight ging in die Verlängerung. Nachdem FCK-Mittelfeldspieler Ervin Skela mit Gelb-Rot vom Platz flog, spielten die Mainzer 13 Minuten in Überzahl. Ein Tor gelang dem Team des damaligen Trainers Jürgen Klopp nicht mehr - es kam zum alles entscheidenden Elfmeterschießen. Der FCK führte schnell mit 2:0 und hatte nach zwei Mainzer Fehlversuchen die Chance, auf 3:0 zu erhöhen. Ferydoon Zandi trat an und traf. Dachten alle. Doch Schiri Weiner sah den Ball nicht vollständig hinter der Linie und verwehrte den Lauterern das Tor - eine klare Fehlentscheidung. Der damalige FCK-Trainer Wolfgang Wolf sprach nach dem Spiel von einer "großen Sauerei".

Endlich wieder einmal Derbyzeit in Rheinland Pfalz - über 40.000 Zuschauer werden zum Pokal-Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Mainz 05 auf dem Betzenberg erwartet.

Anschließend wendete sich das Blatt: Beim Stand von 3:3 versagten schließlich dem erst 17-jährigen Daniel Halfar die Nerven. Der Mainzer Stürmer Petr Ruman sorgte mit seinem "Panenka-Gedächtnis-Elfmeter", einem Lupfer in die Mitte des Tores, schließlich für den Schlussakkord eines denkwürdigen Matches, das nun seine Neuauflage bekommt.

Die damalige Startaufstellung

FC Kaiserslautern: Jürgen Macho - Ingo Hertzsch, Marcelo Pletsch, Fabian Schönheim, Alex Bellinghausen - Hervé Nzelo Lembi, Marco Engelhardt - Mihail Mikic, Ervin Skela, Halil Altintop - Boubacar Sanogo

Bank: Florian Fromlowitz, Timo Wendel, Thomas Riedl, Jochen Seitz, Daniel Halfar, Ferydoon Zandi, Stefan Blank

FSV Mainz 05: Dimo Wache - Christian Demirtas, Manuel Friedrich, Nikolce Noveski, Marco Rose - Otto Addo, Milorad Pekovic, Antonio da Silva - Mohamed Zidan, Michael Thurk - Benjamin Auer



Bank: Christian Wetklo, Mathias Abel, Christof Babatz, Tom Geißler, Benjamin Weigelt, Petr Ruman, Fabian Gerber