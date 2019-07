Die zweite Auflage des Opel-Cups in Mainz steht an. Auch in diesem Jahr ist das Teilnehmerfeld wieder hochkarätig besetzt. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Jean-Philippe Mateta.

Drei Wochen vor dem Bundesligastart und 14 Tage bevor es im DFB-Pokal gegen den Lokal-Rivalen 1. FC Kaiserslautern geht, steigt beim FSV Mainz 05 der Opel-Cup. Das Sommerturnier, dessen erste Auflage vergangenes Jahr der AC Florenz gewann, ist erneut prominent besetzt. Neben den 05ern sind der englische Premiere-League-Klub FC Everton und der spanische Top-Klub FC Sevilla mit von der Partie.

"Absoluter Härtetest gegen zwei Top-Mannschaften"

Mainz-Trainer Sandro Schwarz, der seinem Team nach dem "intensiven Trainingslager" in Bayern zum Wochenstart zwei Tage frei gab, freut sich auf einen "absoluten Härtetest gegen zwei internationale Top-Mannschaften." Dabei plant der 40-Jährige, die beiden Partien beim Opel-Cup in zwei Team-Blöcken zu bestreiten: "Es wird genau so sein, wie in den letzten Jahren auch, dass wir zwei gemischte Mannschaften haben."

Fragezeichen hinter Einsätzen von Mateta und Meier

Nicht im Kader stehen die Verletzten Ronaël Pierre-Gabriel, Dong-Won Ji und Phillipp Mwene. Fraglich sind zudem die Einsätze von Top-Torjäger Jean-Philippe Mateta und Neuzugang Jonathan Meier, die sich beide im Training leicht verletzt haben. Die Afrika-Cup-Teilnehmer Pierre Kunde Malong und Jean-Philippe Gbamin stehen nach verlängerten Urlauben noch nicht zur Verfügung. Erfreuliche Nachrichten gibt es dagegen bei Nachwuchsstürmer Cyrill Akono: Die Knieverletzung, die sich der 19-Jährige im Testspiel gegen Rayo Vallecano zugezogen hatte, ist weniger schlimm als befürchtet. Akono befindet sich bereits wieder im Team-Training, ein Einsatz beim Opel-Cup ist fest eingeplant.

Opel-Cup als "guter Gradmesser"

Nach dem einwöchigen Trainingslager im bayerischen Grassau ist der Opel-Cup für 05-Trainer Sandro Schwarz ein guter Gradmesser - auch im Hinblick auf das anstehende Pokal-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern: "Es sind jetzt nochmal zwei Wochen, wo uns ordentlich was abgefordert wird mit vier Spielen innerhalb kürzester Zeit und es beginnt schon ein leichtes Kribbeln."

Prominent besetzte Gegner

Die Gegner beim diesjährigen Opel-Cup versprechen darüber hinaus einiges. Schließlich hat sich neben dem englischen Premiere-League-Club FC Everton auch der FC Sevilla, von 2014-2016 dreimal in Folge Europa-League-Sieger, angekündigt. Mit Torhüter Jonas Lössl, der in diesem Sommer beim FC Everton anheuerte, kehrt zudem ein alter Bekannter zurück nach Mainz. Auch Brasiliens Shootingstar Richarlison, der Ex-Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson und Englands Nationaltorhüter Jordan Pickford stehen bei den Liverpoolern unter Vertrag. Der FC Sevilla reist mit dem französischen Nationalspieler Wissam Ben Yedder und dem Ex-Gladbacher Luuk de Jong an. Zudem ist der ehemalige spanische Nationaltrainer und Real Madrid-Coach Julen Lopetegui seit diesem Sommer Coach der Andalusier.