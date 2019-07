Im Trainingslager am Chiemsee arbeitet der FSV Mainz 05 intensiv an den Grundlagen für die neue Saison. Die Rheinhessen haben viel vor - das überzeugt auch in Vertragsgesprächen.

05er ohne Gbamin am Chiemsee Gute Stimmung auf und neben dem Platz. Bei angenehmen 23 Grad stiegen die 05-Profis in ihren dritten Trainingslagertag im bayerischen Grassau ein. Unter den Augen einiger Schaulustiger, Journalisten und mitgereister Fans bat 05-Trainer Sandro Schwarz sein Team zu einem rund einstündigen Training. Neben Außenverteidiger Phillipp Mwene fehlte dabei Jean-Philippe Gbamin, der sich nach seiner Teilnahme mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup noch im Urlaub befindet. Neuzugang Edimilson Fernandes, der für 7,5 Millionen Euro von West Ham zum FSV wechselte, absolvierte unterdessen lediglich eine lockere Laufeinheit. Dauer 1:16 min Mainz 05 bereitet sich auf die Saison vor Der FSV Mainz 05 bereitet sich im Trainingslager auf die nächste Saison vor. Mainzer Fans sprechen über ihre Erwartungen an die Spieler des Bundesligisten. Onisiwo verlängert bis 2022 Derweil verkündete der FSV, dass Stürmer Karim Onisiwo seinen Vertrag bei den Mainzern um weitere zwei Jahre bis 2022 verlängert. Der 27-Jährige will den Mainzer Weg unbedingt weiter mitgehen: "Die Vertragsverlängerung empfinde ich als große Wertschätzung und freue mich auf drei weitere Jahre in Mainz." Auch bei Daniel Brosinski gibt es Grund zum Feiern - der drittdienstälteste Profi der 05er wird heute 31 Jahre alt. Eine große Party wird es aber wohl nicht geben - bereits am Sonntag trifft der FSV im nächsten Testspiel auf Zweitligist SSV Jahn Regensburg. Dort könnte sich auch Nachwuchsstürmer Jonathan Burkardt weiter in den Fokus des Trainerteams spielen. Der 19-Jährige soll den verletzten Neuzugang Dong-Won Ji ersetzen.