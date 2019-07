Mit Omer Hanin hat sich Bundesligist FSV Mainz 05 ein weiteres Torwart-Talent geangelt. Der 21-jährige Israeli, der ablösefrei von Hapoel Hadera kommt, ist zunächst für die U23 der Mainzer eingeplant.

Hanin überzeugt im Probetraining

Bis vor wenigen Wochen war Omar Hanin wohl nur ausgewiesenen Fußball-Experten ein Begriff. Der israelische Schlussmann trat bislang vor allem in den ersten beiden Ligen und den U-Nationalmannschaften seines Heimatlandes in Erscheinung. Den Scouts des FSV Mainz 05 fiel er trotzdem auf. In mehreren Trainingseinheiten und persönlichen Gesprächen in Mainz wusste der 21-Jährige zu überzeugen, bevor er schließlich einen Vier-Jahres-Vertrag bis 2023 unterschrieb. "Ich bin glücklich, hier zu sein. Natürlich ist das ein großer Schritt für mich", betont der Keeper.

Dauer 1:37 min 3 Fragen - 3 Antworten Omer Hanin Omer Hanin, Neuzugang beim 1. FSV Mainz 05, im Interview.

Deutsch-Unterricht am Goethe-Institut

Ein großer Schritt, auf den sich Hanin gut vorbereitete. Bereits in Israel lernte er neben seinem Alltag als Fußball-Profi fleißig Deutsch am Goethe-Institut in Tel Aviv - immer mit dem Traum Bundesliga im Hinterkopf: "Ich glaube, wenn du ein Ziel hast, musst du für dieses Ziel hart arbeiten. Ich habe den Glauben, dass ich als erster Torwart in der Bundesliga spielen kann, sonst wäre ich nicht hier", so Hanin, der mit Florian Müller und Robin Zentner starke Konkurrenz auf der Keeper-Position hat. Zudem lauert Eigengewächs Finn Dahmen auf seine Chance. "Es gibt immer Wettbewerb um alle Positionen, ich hatte das in jedem Club. Ich weiß, am Ende habe ich mein Ziel: hier in der Bundesliga zu spielen", verdeutlicht Hanin, der sich aktuell mit den Mainzer Profis im bayerischen Grassau auf die neue Saison vorbereitet.

"Israelische Spieler können in der Bundesliga spielen"

Zunächst über die U23 der Mainzer möchte sich Hanin für höhere Aufgaben empfehlen und in die Fußstapfen zahlreicher Landsmänner treten: "Natürlich gibt es Unterschiede zwischen der israelischen Liga und der deutschen Bundesliga. Man kann das auch in den Nationalmannschaften sehen." Dennoch glaubt der Schlussmann, der auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, an seine Chance beim Bundesligisten: "Es gibt einige gute israelische Spieler, die hier in Deutschland spielen, auch in der Vergangenheit schon. Israelische Spieler können in der Bundesliga spielen und ich möchte das auch."

Dabei war Mainz nicht immer das primäre Ziel Hanins: "Als Kind hatte ich den Traum für Juventus zu spielen aber jetzt bin ich mit dem Kopf hier und möchte stark trainieren."