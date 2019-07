per Mail teilen

Dong-won Ji ist eines der neuen Gesichter beim FSV Mainz 05. Beim Bundesligisten will der Südkoreaner den nächsten Schritt wagen.

Als Sandro Schwarz, der Trainer des FSV Mainz 05, sein Team zum öffentlichen Trainingsauftakt im Bruchweg-Stadion begrüßte, blickten viele Fans gespannt auf die Mainzer Neuzugänge. Unter ihnen auch Dong-won Ji, der bei knapp 40 Grad seine erste Einheit für die Mainzer absolvierte. "Nach dem Training war mir etwas schwindelig", gestand der 28-Jährige am Tag danach.

Dauer 1:26 min Dong-won Ji: "Warum nicht Mainz?" Dong-won Ji: "Warum nicht Mainz?"

Aus Südkorea über England nach Deutschland

Nach Stationen in England beim AFC Sunderland, beim FC Augsburg, beim BVB und zuletzt beim SV Darmstadt ist der 55-fache Nationalspieler Südkoreas nun also in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt angekommen. Doch warum ausgerechnet Mainz? "Warum nicht? Mainz hat letzte Saison gut gespielt und hier kann ich den nächsten Step machen", hofft Ji, der offensiv flexibel einsetzbar ist.

Dauer 1:56 min Rouven Schröder zu Dong-won Ji Rouven Schröder zu Dong-won Ji

Auf gute Leistungen des Südkoreaners hofft auch 05-Sportdirektor Rouven Schröder: "Ein total erfahrener Spieler, der die Bundesliga aus dem Effeff kennt, ein Top-Profi." Aufgrund seiner besonnenen und klaren Art sei der Stürmer zudem "ein Spieler, der perfekt zu Mainz passt." Angst, dass Ji seiner sechsten Profi-Station schnell wieder den Rücken kehrt, hat Schröder nicht: "Er ist alles andere als ein Wandervogel."

Koo und Park raten zu Wechsel nach Mainz

Vor seinem Wechsel nach Mainz hat sich der Ex-Augsburger auch Erfahrungsberichte von zwei ehemaligen 05ern eingeholt. "Ich hatte Kontakt mit Ja-cheol Koo und Joo-ho Park. Beide sagen, es ist gut für mich - auch das Leben hier", verrät der Südkoreaner, der sich für seine Zeit in Mainz vor allem wünscht: "Gesundheit und keine Verletzungen mehr."