Christian Mathenia: In der Meister-Saison 2008/09 brachte es Christian Mathenia, der eigentlich noch B-Jugend spielte, auf zwei Einsätze in der U19. Nachdem der gebürtige Mainzer in der Folge bei den Profis der 05er nicht an Loris Karius vorbeikam, zog es ihn 2014 zum Zweitligaaufsteiger SV Darmstadt 98, wo er zum Stammkeeper avancierte und schließlich in die Bundesliga aufstieg.

Imago Martin Hoffmann

Bild in Detailansicht öffnen