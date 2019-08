Nach dem Pokalaus in Kaiserslautern und der 0:3 Pleite in der Bundesliga beim SC Freiburg will der FSV Mainz 05 zurück in die Erfolgsspur finden.

Nein, von einer Verunsicherung oder gar von einem Fehlstart will in Mainz niemand etwas hören. Auch wenn die nackten Zahlen, ein 0:2 beim Drittligisten 1.FC Kaiserslautern im DFB-Pokal und ein 0:3 zum Bundesliga-Auftakt beim SC Freiburg, eine andere Sprache sprechen. Sandro Schwarz blickt optimistisch voraus "Wir wissen, es ist eine lange Tour mit 34 Spieltagen", sagt Trainer Sandro Schwarz, "und jetzt wollen wir auf der zweiten Etappe im ersten Heimspiel eine Top Leistung abrufen und das Ergebnis auf unsere Seite ziehen". Eine Verunsicherung konnte der Coach im Training nicht feststellen: "Die Jungs können alle kicken, es geht darum, die guten Dinge beizubehalten und die weniger guten zu verbessern.", so Schwarz. Dauer 1:39 min Sandro Schwarz: "Eine Verunsicherung ist null zu spüren." Sandro Schwarz: "Eine Verunsicherung ist null zu spüren." Auf der Suche nach dem Überraschungsmoment Gegen die von seinem besten Kumpel Marco Rose trainierten Mönchengladbacher rechnet Schwarz, eigentlich wie immer, mit einem intensiven und spannenden Spiel. Was es in diesem Fall besonders interessant macht ist, so Schwarz, dass er und Rose "identische Spielideen vertreten". Es wird also darum gehen, den Gegner vielleicht mit Kleinigkeiten zu überraschen. Oder, wie Schwarz es ausdrückt: "Verhaltensweisen nach den eigenen Stärken auszulegen und anzupassen." Mainz gegen Gladbach in SWR-1-Stadion Live-Ausschnitte während des Spiels zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach sowie Reaktionen nach dem Abpfiff hören Sie in SWR-1-Stadion am Samstag zwischen 14-18 Uhr. Hoffen auf St. Juste Gut möglich, dass Neuzugang Jeremiah St. Juste nur eine Woche nach seiner in Freiburg erlittenen Schulterverletzung wieder zur Verfügung steht. Gewissheit werden die noch ausstehenden Trainingseinheiten bringen. Fakt ist, alle drei Freiburger Treffer fielen letzte Woche nach der Auswechslung des Niederländers. Dauer 1:26 min Rouven Schröder zur aktuellen Kadersituation des FSV Mainz 05 Rouven Schröder zur aktuellen Kadersituation des FSV Mainz 05 Spielermarkt wird weiter beobachtet Unabhänging von der Genesung von St. Juste und der weiteren nicht gerade geringen Mainzer Verletzungsquote: Der Spielermarkt wird ständig beobachtet. "Wir haben das vollste Vertrauen in unsere Mannschaft", sagt Sportvorstand Rouven Schröder, der aber auch betont, dass bis zum 2. September (da schließt das Transferfenster) "nichts auszuschließen ist". Alles zum Spiel Mainz gegen Mönchengladbach Alles zum Duell zwischen Sandro Schwarz und Marco Rose, zum Spiel Mainz gegen Gladbach, sehen Sie auch in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Studiogast ist Daniel Brosinski vom FSV Mainz 05. Los geht's am Sonntag um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen RP. Aktuell aber verspürt Schröder zunächst einmal große Lust auf das erste Heimspiel: "Es muss sich niemand Sorgen um uns machen, wir sind gefestigt, voller Tatendrang und sehr gut aufgestellt."