per Mail teilen

Lange schwieg Stefan Bell. Nach dem für ihn schwierigen Saisonendspurt war lange nicht klar, wie und ob es mit dem Innenverteidiger bei den Rheinhessen weitergeht. Der 27-Jährige hat seine Vorstellungen jetzt klar geäußert.

Ruhig und deutlich spricht Stefan Bell über die nicht einfachen letzten Saison-Wochen. Die liefen für den Mainzer Abwehrmann alles andere als zufriedenstellend. Bank und Tribüne waren zwischenzeitlich seine "Arbeitsplätze, sportlich spielte er kaum noch eine Rolle. Wochenlang sprach er nicht über seine Situation. Doch für die neue Saison ist der 27-Jährige wieder voll im Angriffs-Modus, ein Vereinswechsel war und ist aktuell kein Thema für ihn: "Ich bin kein Typ der panisch weg läuft, nur weil er mal fünf Spiele draußen sitzt. Ich spüre das Vertrauen vom Trainer und bin Sportler genug um zu sagen: jetzt erst recht."

Dauer 0:39 min Stefan Bell: "Ich habe den totalen Ehrgeiz wieder auf dem Platz zu stehen" Stefan Bell: "Ich habe den totalen Ehrgeiz wieder auf dem Platz zu stehen"

Weiter voller Selbstvertrauen

Bell, einer der Führungsfiguren in der jungen Mainzer Mannschaft, hat einiges vor. Die lange Sommerpause hat er genutzt, um abschalten zu können, aber auch um zu reflektieren. "Ich hatte sicher auch nicht meine stabilste Saison. Es war eher eine meiner schwächeren. Nach fünf Jahren am Stück als Stammspieler kann das schon mal passieren. Vielleicht war ich vom Kopf her nicht ganz frisch", gibt er selbstkritisch zu.

Dauer 0:38 min Stefan Bell: "Es ist schon so, dass man kritisch hinterfragt" Stefan Bell: "Es ist schon so, dass man kritisch hinterfragt"

In der Vorbereitung hat Bell nicht viel geändert. Denn sein Selbstvertrauen in Körper und Fähigkeiten ist nach wie vor da: "Ich bin jetzt wieder voll da, mach' mein Ding weiter und weiß, dass ich ein guter Bundesligaspieler bin". Gelassen bleibt er auch beim Thema Vertrag. Der läuft in Mainz im nächsten Sommer 2020 aus. "Weder der Verein, noch ich sehen da etwas Dramatisches. Wir schauen wie es läuft und setzen uns dann zusammen. Kein Problem."