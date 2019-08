Der FSV Mainz 05 muss am Samstag beim Rekordmeister Bayern München antreten. Die Rheinhessen haben mit zwei Siegen und zwei Unentschieden eine recht ordentliche Bilanz in München vorzuweisen. Aktuell kommen sie aber mit einem Fehlstart im Gepäck.

Mainz 05 hat ein Sturmproblem

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jean-Philippe Mateta ist deutlich geworden, dass die 05-Offensive anscheinend doch mehr als gedacht von dem französischen U21-Nationalstürmer abhängig ist. Mateta ist torgefährlich und bindet zwei bis drei Abwehrspieler, wenn er nicht am Ball ist. Das schafft Räume für die anderen 05-Angreifer Karim Onisiwo und Robin Quaison, die diese in der Vergangenheit genutzt und Tore erzielt haben. Jetzt, da Mateta ausfällt, fehlen den beiden eben auch besagte Räume und prompt tun sie sich schwer. Die Ausbeute in dieser Saison: Mainz 05 erzielte in den drei Pflicht-Spielen inklusive dem Pokal-Aus in Kaiserslautern gerade mal ein einziges Tor. Deshalb hat der Verein reagiert und mit Adam Szalai einen Stürmer verpflichtet, der laut Sportchef Rouven Schröder Jean-Philippe Mateta von der Spielanlage her sehr ähnelt.

Mittelfeld entscheidet über gefährliche 05 Stürmer

Die 05 Offensive ist auch deshalb ins Stocken geraten, weil die Stürmer nicht mehr mit guten Vorlagen versorgt werden. Der Hauptgrund: Jean-Paul Boëtius steckt im Formtief. Er ist der Dreh- und Angelpunkt des Mainzer Aufbauspiels. Erwischt der Niederländer einen schlechten Tag, leidet das gesamte Offensivspiel der Rheinhessen darunter. Gegen Mönchengladbach hatte Boëtius zwar mit 11,45 Kilometern die zweitbeste Laufleistung der 05er, seine Effektivität ließ aber zu wünschen übrig. Er schlug kaum verwertbare Bälle in die Spitze. Die Chancen, die sich dennoch ergaben, wurden zum Teil fast schon kläglich vergeben. Dazu kamen viele unnötige Ballverluste im Mittelfeld. Das Problem: Wenn Boëtius mal einen schlechten Tag erwischt, steht keiner bereit, der die Spielmacher-Aufgaben übernehmen kann. Weder Danny Latza noch Pierre Kunde Malong sind dazu in der Lage. Edimilson Fernandes, auf dem große Hoffnungen ruhen, braucht noch Zeit und muss im finalen Passspiel effektiver werden.

Bayern-Auswärtsspiel kommt zur Unzeit

Im Rückspiel der vergangenen Saison mussten die Mainzer mit zwei Liga-Niederlagen im Gepäck bei den Bayern antreten. Damals setzte es eine 0:6-Klatsche. Dieses Wochenende stehen die Vorzeichen nicht besser. Abwehrspieler Jeremiah St. Juste wird voraussichtlich nach seiner Schulterverletzung, wenn überhaupt, nur auf der 05 Bank platznehmen. Neuzugang Adam Szalai soll im Kader stehen. Ein Startelf-Platz ist aber eher unwahrscheinlich. Ansonsten müssen es die Spieler richten, die in den ersten beiden Liga-Spielen zweimal verloren und dabei sechs Tore kassiert haben. Dennoch erwartet Bayern-Coach Niko Kovac eine heiße Partie.

Dauer 0:18 min Niko Kovac redet Mainz 05 stark Bayern-Trainer Niko Kovac äußert sich zu Mainz 05

Die 05-Abwehr entscheidet aktuell die Mainzer Spiele

Dauer 0:42 min Mainz-05-Coach Schwarz setztz gegen Bayern auf seine Defensive "Wenn du zu null spielst, hast du schonmal einen Punkt"

Das, was die Mainzer zu Beginn der abgelaufenen Saison so stark gemacht hat, ist aktuell die größte Schwäche der Rheinhessen: Die Defensive ist wacklig geworden. Die Innenverteidigung musste in drei Pflichtspielen dreimal verändert werden. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stefan Bell glaubten die 05-Verantwortlichen, mit Neuzugang Jeremiah St. Juste den optimalen Ersatz gefunden zu haben. St. Juste spielte im DFB-Pokalspiel in Kaiserslautern nach seiner Einwechslung gut und im ersten Ligaspiel in Freiburg bis zu seiner Auswechslung wegen seiner Schulter-Verletzung richtig stark. Fakt ist: Nachdem St. Juste in Freiburg den Platz verletzungsbedingt verlassen musste, kassierten die Mainzer innerhalb von sechs Minuten drei Tore und verloren unnötig. St. Juste hat am Dienstag wieder das Lauftraining aufgenommen und konnte am Mittwoch Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Sein Einsatz gegen Bayern ist laut 05-Trainer Sandro Schwarz nicht ausgeschlossen – zumindest eine positive Nachricht für die 05er.