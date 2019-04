In Dortmund gab es für Mainz über Jahre gar nichts zu holen. Erst vergangene Saison feierte der FSV seinen ersten Bundesliga-Sieg in Dortmund. Dieser Auswärtssieg am 33. Spieltag sorgte für Jubel und Erleichterung: Die Mainzer konnten einen Spieltag vor Saisonende den Klassenerhalt feiern.

Imago Imago