Mainz-Experte in Düsseldorfer Reihen ist Aymane Barkok. Er sammelte im Trikot von Eintracht Frankfurt in seinen letzten zwei Spielen gegen Mainz 05 drei Scorerpunkte. Jedoch trifft auch Mainz-Stürmer Anthony Ujah sehr gerne gegen die Fortuna. Er erzielte in zwei Zweitligaspielen gegen Düsseldorf drei Treffer.

Imago Imago