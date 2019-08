Nach der Verletzung von Jean Philippe Mateta hat der FSV Mainz 05 reagiert und Taiwo Awoniyi vom FC Liverpool ausgeliehen.

Nach den Ausfällen von Jean-Philippe Mateta (Meniskusoperation) und Neuzugang Dong-Won Ji (fällt mit einer Knorpelverletzung im Knie wahrscheinlich für die komplette Hinrunde aus) sind auch Robin Quaison (muskuläre Probleme) und Jonathan Burkardt (Grippe) angeschlagen. Ob sie bis zum DFB-Pokalspiel Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern fit werden ist noch offen. Damit bliebe Mainz-05-Trainer Sandro Schwarz mit Karim Onisiwo nur noch ein etatmäßiger Stürmer für das Erstrundenspiel (Samstag 15:30 Uhr) auf dem Betzenberg.

Der neue Mann spielte zuletzt in Belgien

Deshalb hat Mainz 05 reagiert: Bereits im Pressegespräch am Dienstagmittag wurde klar, dass 05-Sportvorstand Rouven Schröder mit einem Kandidaten für die Offensiv-Abteilung so gut wie handelseinig war. Jetzt teilte der Verein mit, dass mit dem FC FC Liverpool eine Einigung erzielt wurde über eine Leihe von Taiwo Awoniy. Sobald die Ausreisemodalitäten mit den britischen Behörden finalisiert und der Medizincheck erfolgreich absolviert worden sind, wird der 21-jährige nigerianische Angreifer für ein Jahr an den Bruchweg kommen. Der 1,83 m große Mittelstürmer, der seit 2015 bei den „Reds“ unter Vetrag steht und seither Spielpraxis in Deutschland, Holland und Belgien sammeln konnte, hat in der abgelaufenen Saison in 38 Pflichtspielen für die belgischen Pro-League-Vereine KAA Gent und Excelsior Mouscron 14 Tore (3 Assists) erzielt.

Keine Kompensation für Mateta

Besonderes Augenmerk lag darauf, dass der neue Mann dem Team direkt weiterhelfen kann, keine oder nur kaum Anlaufzeit benötigt und torgefährlich ist. Matetas Ausfall kann und soll nicht eins zu eins kompensiert werden.

Dauer 0:21 min Schwarz: "Nicht vergleichen mit Mateta" Sandro Schwarz über möglichen Ersatz für Mateta.

Jean-Philippe Mateta kam vor der vergangenen Saison von Olympique Lyon an den Bruchweg. In seiner ersten Spielzeit bei den Mainzern erzielte der französische U21-Nationalspieler in 34 Spielen 14 Tore für die Rheinhessen. Mateta ist beidfüßig, kopfballstark und der mit Abstand der torgefährlichste 05er. Laut Schwarz kann er aus dem Kader heraus auf diesem Niveau nicht ebenbürtig ersetzt werden.