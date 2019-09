per Mail teilen

Drei Spiele, drei Pleiten: Liga-Schlusslicht Mainz 05 taumelt in die Saison, Trainer Sandro Schwarz schimpft über den "Ergebungsmodus". Rückkehrer Adam Szalai vermisst einen Anführer.

Große grüne Flecken auf Trikot und Hose, Schweißperlen auf der Stirn und Grashalme auf den nassen Unterarmen: Rückkehrer Adam Szalai hatte wirklich alles gegeben - doch es war zu wenig. Nach seinem gründlich missratenen Comeback im Trikot des FSV Mainz 05 beim niederschmetternden 1:6 (1:2) bei Bayern München stand der Stürmer abgekämpft vor den Reportern und schimpfte über den Null-Punkte-Start. "Es muss sehr, sehr viel anders laufen", sagte er.

Nur der Karlsruher SC (1963/64) und Fortuna Düsseldorf (1986/87) starteten in 57 Jahren Bundesliga noch schlechter - immerhin: Der KSC rettete sich in der Premieren-Saison noch. Mainz zeigte wie bei den Pleiten in Freiburg (0:3) und gegen Gladbach (1:3) gute Ansätze - und kam doch böse unter die Räder. Die verheerende Bilanz nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern: Null Punkte, 2:12 Tore, Platz 18. "Das nervt, das ist bitter", sagte Trainer Sandro Schwarz konsterniert.

Dauer 10:45 min Bayern München gegen Mainz 05 - die Pressekonferenz Trotz einer frühen 1:0-Führung hat der FSV Mainz 05 sein Auswärtsspiel beim Rekordmeister Bayern München mit 1:6 klar verloren.

Schwarz kritisiert die Mainzer Kapitulation

Dabei hatte es seine mutige, freche Mannschaft rund 30 Minuten lang richtig gut gemacht, war durch Jean-Paul Boetius sogar in Führung gegangen (6.). Doch spätestens nach dem 1:4 (63.) zerfiel sie in ihre Einzelteile. Schwarz monierte den "Ergebungsmodus" seiner zerbröselnden Elf, Szalai schimpfte: "Die Art und Weise geht nicht. Wir müssen mehr miteinander reden, uns helfen, alle unser Tor verteidigen."

Der Ungar vermisste Führungsspieler auf dem Platz - Typen wie ihn. "Deswegen bin ich hier", sagte der Zugang aus Hoffenheim, der in der 56. Minute eingewechselt wurde, "es wird meine Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen, egal ob ich spiele. Damit wir alle dieses Feuer für Mainz entwickeln."

Kein Zusammenhalt nach der Pause

Mindestens bis zum Heimspiel gegen Hertha BSC (14. September) nach der Länderspielpause steckt Mainz in einer "Scheiß-Situation", wie Verteidiger Alexander Hack meinte. Vor allem die Anfälligkeit bei Flanken dürfte Schwarz zu denken geben. "Es ist immer einer dabei, der schläft", sagte Hack zum Abwehrverhalten.

Dauer 1:16 min Alexander Hack nach dem 1:6 Alexander Hack nach dem 1:6

Ein weiteres Problem: der Zusammenhalt. "Nach der Pause haben wir es nicht mehr gemeinsam gemacht, waren keine Mannschaft mehr. Jeder wollte nur sein eigenes Ding machen", sagte Boetius. Schwarz begrüßte die Selbstkritik der Spieler ausdrücklich: "Alibi-Gequatsche hilft uns nicht weiter." Was dann? Laut Szalai nur harte Arbeit. Am Ende, meinte Torschütze Boetius, werde alles gut: "Wir haben gar keinen Stress, die Saison ist noch lang. Ich glaube noch immer an unsere Mannschaft."