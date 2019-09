Nach der 1:2-Niederlage auf Schalke setzt Mainz-05-Trainer Sandro Schwarz im Training auf mehr Aggressivität und Zweikampfhärte. Doch am Dienstag war erstmal Ex-Coach Jürgen Klopp das Thema.

Jürgen Klopp ist Welttrainer. Und bei Mainz 05 sind alle mächtig stolz auf ihn. Denn am Mainzer Bruchweg fing ja "Kloppos" Karriere als Coach an. An einem Rosenmontag im Februar 2001 wurde der heute 52-Jährige vom Spieler zum Trainer beordert vom damaligen Manager Christian Heidel. Klopps Entwicklung von einem Zweitliga-Trainer-Novizen hin zum Champions-League-Sieger und Welttrainer war auch Thema in der wöchentlichen Presserunde mit Mainz-05-Trainer Sandro Schwarz.

"Kloppo ist geil. Geil Ihn da oben auf der Bühne gesehen zu haben, wie er den Preis entgegengenommen hat. Das ist geil für uns alle." Das ist die Reaktion von Sandro Schwarz auf die Wahl von Jürgen Klopp, der sich gegen Mauricio Pochettino und Pep Guardiola durchsetzte.

Schwarz ist mit Klopp aufgestiegen

Der aktuelle Mainzer Trainer hat noch mit Kloppo zusammengespielt, damals im rauen Abstiegskampf der zweiten Liga. Und Schwarz hat mit ihm als Trainer 2004 den Bundesliga-Aufstieg mit Mainz geschafft. "Großartig! Hochverdient einfach! Wir haben uns alle gefreut - auch darüber, dass er so gut ausgesehen hat", erzählt Schwarz mit einem breiten Lächeln im Gesicht und spielt auf Kloppos feinen Anzug mit Fliege an, den er bei der FIFA-Gala trug.

Nach seiner Wahl zum Welttrainer hat Jürgen Klopp angekündigt, in Zukunft ein Prozent seines Gehalts an "Common Goal" zu spenden. Diese Initiative unterstützt soziale Projekte im Fußball. Fußballer und Trainer auf der ganzen Welt sind Mitglieder, darunter auch Mats Hummel, Dennis Aogo, Daniel Didavi, Julian Nagelsmann oder Serge Gnabry. "Guter Ansatz", findet auch Sandro Schwarz und fügt hinzu "käme für mich auch in Betracht". Er selbst unterstützt privat auch Projekte, will das aber nicht öffentlich machen.

Schwarz setzt auf Zweikämpfe und Aggressivität im Training

Die Wahl von Kumpel Kloppo zum Welttrainer war ein Thema in der wöchentlichen Presserunde, ein anderes war das Mannschaftstraining am Vormittag. Denn da ging es richtig zur Sache. Sandro Schwarz ließ auf engen Raum Vier-gegen-Vier spielen und wollte viele Abschlüsse sehen, aber vor allem gute Verteidigung gegen diese Schusschancen. Zur Erinnerung: Gegen Schalke hat ein Fernschuss von Amine Harit einen Auswärtspunkt gekostet.

Die Spieler von Schwarz führten aggressive Zweikämpfe. In mehreren Situationen über die normale Härte hinaus. So wollte Leandro Barreiro Jean-Paul Boetius an den Kragen, nach dem dieser ihn foulte. Und Moussa Niakathé hatte was mit Aaron Martin zu klären. Es kam zur Rudel-Bildung. Das alles registrierte der Trainer mit einem Schmunzeln und folgender Ansage noch auf dem Platz. "Klar bleiben, keine dummen Fouls spielen, aber die Aggressivität ist gut. So etwas braucht man."

Nach dem Training erklärte Schwarz, dass die Mainzer diese Intensität für ihr Spiel brauchen. Natürlich nicht die Aggression unter den Spielern. Aber "diesen Punk und diese Dynamik", wie der Trainer es ausdrückte. Im Training ist das oft besser als im Spiel, gibt Schwarz zu. Und daran arbeiten die Mainzer verstärkt in dieser Woche, um gewappnet zu sein für das Heimspiel am Samstag gegen Wolfsburg.