per Mail teilen

Der FSV Mainz 05 hat am siebten Spieltag der Bundesliga mit 2:1 (2:1) bei Aufsteiger SC Paderborn gewonnen.

Robin Quaison sorgte schon früh für die Mainzer Führung (8.). Ben Zolinski brachte Paderborn mit dem 1:1 in der 14. Minute zurück ins Spiel. Daniel Brosinski brachte die 05er per verwandeltem Foulelfmeter erneut in Führung.

Nach der Pause scheiterte SC-Akteur Jamilu Collins mit einem Handelfmeter an Mainz-Keeper Robin Zentner, der seinem Team damit den Sieg festhielt.