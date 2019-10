Er ist der Mann der Stunde. Mit spektakulären Paraden, seiner einzigartigen Ausstrahlung und reihenweisen Bestnoten sichert der als Ersatzkeeper in die Saison gestartete Robin Zentner den Mainzern derzeit die Punkte.

Am 4. Spieltag gab es den Wechsel im Mainzer Tor. Zentner löste den bis dahin nicht vollends überzeugenden Florian Müller im Tor ab. Mit Zentner als Schlussmann haben die 05er neun Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. Trotz der Niederlagen zum Saisonbeginn stehen die Rheinhessen nach jetzt neun Spieltagen genauso gut da wie letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt.

Drei Saisonsiege dank Zentner

Bei den drei Mainzer Siegen hatte Zentner dabei dreimal entscheidend seine Finger im Spiel. Gleich bei seinem ersten Einsatz hält Zentner auch die ersten Punkte für den FSV fest, die 05er gewinnen mit 2:1 gegen Hertha BSC. Zentner wird von den Fans auf den Zaun gerufen, darf die sehnsüchtig erwartete, erste Humba der Saison anstimmen. Als Belohnung wird er vom Kicker zum Spieler des Spieltags gekürt. Beim Auswärtserfolg in Paderborn pariert Zentner zehn Minuten vor Schluss einen Elfmeter und wird wieder zum gefeierten Helden. Auch den Sieg gegen Köln haben die Mainzer der neuen Nummer eins zu verdanken, Zentner zeigt überragende Reflexe, pariert abgefälschte Schüsse und genau platzierte Freistöße mit einer Souveränität, die dem ganzen Team Sicherheit gibt.

Zentner trainiert wie ein Besessener

Wieso es derzeit so gut läuft für Zentner? "Weil er gut ist. Weil er sehr gut ist, ganz einfach", meint 05-Trainer Sandro Schwarz im SWR Interview. "Er hat sich immer gut verhalten in der Zeit, in der er hintendran war. Er hat immer trainiert wie ein Besessener", führt Schwarz aus und lobt Zentners Ausstrahlung, körperliche Präsenz und Wucht auf dem Spielfeld. In der Tat: 1,95 Meter und 96 Kilogramm sind beeindruckende Werte. Robin Zentner – eine imposante Erscheinung.

Dauer 2:18 min Mainz-Trainer Sandro Schwarz im exklusiven Interview mit SWR Sport Mainz-Trainer Sandro Schwarz im exklusiven Interview mit SWR Sport

Müller gibt auch als Nummer zwei keinen Millimeter nach

Als Nummer eins in die Saison gestartet darf Florian Müller die Spiele nur noch von der Bank aus verfolgen. Wegen einer Handgelenksverletzung musste Müller am vierten Spieltag pausieren. Sogleich war die Torwart-Frage neu gestellt, zumal Müller mit einem Patzer die Niederlage in Gladbach eingeleitet und in München sechs Gegentreffer kassiert hatte. Schwarz jedoch versichert: "Florian Müller ist voll integriert, verhält sich kollegial und vorbildlich. Er gibt keinen Millimeter nach und zieht auch keine Fresse." Genau wie Zentner sei Müller voll dabei im Training.

Zwei Robins für drei Punkte?

Nicht nur hinten sorgt ein Robin derzeit für Glücksgefühle. Vorne stürmt Robin Quaison so gut wie noch nie und hat ebenfalls entscheidenden Anteil an den Mainzer Erfolgen. Nach acht Einsätzen hat der Schwede bereits vier Tore erzielt und zeigt sich als guter, wenn auch nicht gleichwertiger Ersatz des verletzten Top-Stürmer Jean-Philippe Mateta. Nicht zuletzt durch seinen 30-Meter-Knaller gegen Köln. Dass sein Sonntagsschuss von Freitagabend keine Eintagsfliege war, bewies Quaison am Dienstagvormittag: Nach einer langen Trainingseinheit forderte Schwarz ein letztes Tor im Abschlussspiel. Der Schwede nimmt Maß und schweißt den Ball wieder aus 30 Metern unhaltbar in den Winkel. Unhaltbar? So viel sei gesagt – der andere Robin stand dabei nicht im Tor.