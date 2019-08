Mit dem Millionen-Transfer von Jean-Philippe Gbamin zum FC Everton hat Mainz 05 einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Was macht der Verein mit dem Geld? Sportvorstand Rouven Schröder im Interview.

Dauer 5:18 min Roueven Schröder im Interview 1. FSV Mainz 05 Sportvorstand Rouven Schröder über die Saisonvorbereitung.

SWR Sport: Herr Schröder, der Rekord-Verkauf von Jean-Philippe Gbamin zum FC Everton - bei Ihnen mit einem weinenden Auge wegen seiner Stärke oder auch mit einem lachenden Auge aufgrund dieser Transfersumme?

Rouven Schröder: Rekord-Transfer ist ja immer so ein großer Begriff. Da schwirren viele Summen durch den Raum. Das war ein großer Transfer und macht uns auch ein bisschen stolz, dass wir Jean-Philippe da ein bisschen begleiten durften. Es ist ja auch unsere Philosophie, junge Spieler mit Potenzial zu verpflichten und dann auch weiter zu veräußern. Wir sind stolz, dass er diesen Weg gegangen ist. Von daher gibt es auch ein lachendes Auge für ihn. Auch den Spielern, die jetzt noch kommen den Weg aufzuzeigen, was in Mainz möglich ist. Es gibt aber auch ein weinendes Auge, weil der Spieler natürlich eine enorme Qualität hat, aber trotz allem fühlen wir uns gut gerüstet. Wir wünschen ihm alles Gute, er ist wie gesagt wieder ein Spieler, der über Mainz in die Welt zu einem europäischen Spitzenclub wechselt.

Kompliment an Sie und Ihre Scouting-Abteilung, solche Spieler gefunden zu haben…

Schröder: Wir haben ja ein sehr kleines Scouting-Team, das seit Jahren zusammen und auch eingespielt ist. Das ist elementar wichtig, dass wir da sehr eng zusammenarbeiten. Es sind schnelle Entscheidungswege zusammen mit der sportlichen Führung und dem Trainer Sandro Schwarz. Es ist ganz egal, wer den Spieler dann auch findet – wir sind ein Team und versuchen das dann auch wirtschaftlich abzubilden. Da sind wir auch mutiger geworden was die Ablösesummen betrifft. Das ist unsere Basis, dass wir da sehr ehrgeizig bleiben.

Und die Ablöse kommt ja zur rechten Zeit, weil Sie ja auch auf der Suche nach dem lange verletzten Jean-Philippe Mateta sind. Wie ist da der Stand der Dinge?

Schröder: Wir werden auf jeden Fall jetzt keinen großen Betrag in die Hand nehmen, um einen Stürmer zu verpflichten. Wir wissen ja, dass ein Mateta und auch ein Ji wiederkommen werden. Mit Mateta, mit Ji, mit Quaison, Onisiwo und Burkhardt hast du viele Stürmer im Kader, das darf man nicht vergessen. Wir brauchen jetzt einen, der uns verstärkt, in der Kürze weiterhilft. Das läuft eventuell auf ein Leihgeschäft hinaus. Wir wollen auch noch einen Innenverteidiger verpflichten. Diese Position ist wirtschaftlich schwer umzusetzen. Aber das werden wir in Ruhe entscheiden, was wirtschaftlich abbildbar ist.

Karim Onisiwo hat heute im Testspiel gegen den FC Metz den entscheidenden Siegtreffer erzielt. Wie gut funktioniert Ihr Team bereits eine Woche vor dem DFB Pokal-Hit gegen den 1. FC Kaiserslautern?

Schröder: Das war heute ein ganz, ganz wichtiger Test, wir haben sehr konzentriert gespielt, verdient 1:0 gewonnen. Wichtig war, dass die Null hinten steht und vorne mit einem schönen Angriff das Tor erzielt wurde. Entscheidend ist das Erfolgserlebnis, aber nächste Woche wird das ein anderes Spiel vor toller Kulisse in einem wunderschönen Stadion. Wir freuen uns auf dieses Derby, wissen, dass wir der Favorit sind und wollen die nächste Runde erreichen.