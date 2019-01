Platz zwölf, 21 Punkte sowie sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang 16: Der FSV Mainz 05 hat eine ordentliche Vorrunde gespielt. Kapitän Stefan Bell blickt gegenüber dem SWR auf die Rückrunde voraus.

Die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde legt der FSV Mainz 05 derzeit im Trainingslager im spanischen Marbella. Die Bedingungen dort seien perfekt, so Bell im exklusiven SWR-Interview. "Ein Top-Trainingsplatz, wenig Verletzte - so macht es Spaß", sagte der Innenverteidiger.

Optimierungspotenzial trotz starker Defensive

In der Hinrunde war vor allem die Defensive, also Bells Arbeitsbereich, das Prunkstück der 05er. Nur 22 Gegentore sind ligaweit ein Top-Wert. Dennoch sieht Bell auch hier noch Optimierungspotenzial: "Wir müssen schauen, dass wir nicht so konteranfällig sind, wenn wir im Angriff sind. Defensiv haben wir manchmal Probleme, wenn der Gegner über außen kommt. Das müssen wir noch besser machen."

Gleichzeitig nahm der Abwehrspieler die eigenen Offensivakteure in die Pflicht: "Wir schießen zu wenig Tore. Da müssen wir in der Rückrunde besser werden." Mainz traf in den bisherigen 17 Spielen lediglich 17 mal.

"Keine Lust" mehr auf Abstiegskampf

Die zweite Halbserie beginnt für Bell und Co. mit dem Spiel beim VfB Stuttgart (19.01., 15:30 Uhr). Der Kapitän der 05er sieht sich und seine Mannschaft gut gerüstet. "Wir hatten schon Winterpausen, in denen wir wesentlich schlechter da standen und dementsprechend mehr Ansatzpunkte für Verbesserungen hatten", so der Kapitän der Rheinhessen: "Wir müssen konstant weiter punkten, damit wir den Abstiegskampf möglichst bald hinter uns lassen können. Wir mussten in den letzten beiden Jahrern zittern - da hat keiner mehr Lust darauf."