Cheftrainer Sandro Schwarz hat seinen ursprünglich bis 2020 datierten Vertrag beim 1. FSV Mainz 05 frühzeitig bis zum Jahr 2022 verlängert. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Der gebürtige Mainzer Schwarz hatte seine Profikarriere bei den Rheinhessen begonnen und war als Trainer des Mainzer Nachwuchsleistungszentrums im Sommer 2017 zum Cheftrainer der Profis aufgestiegen. Mit Schwarz erhalten auch die Co-Trainer Jan-Moritz Lichte und Michael Falkenmayer Verträge mit der gleichen Laufzeit.

Rouven Schröder: "Absolutes Vertrauen"

Sportvorstand Rouven Schröder sagte in der offiziellen Mitteilung des Fußball-Bundesligisten: "Sandro Schwarz genießt im Verein absolutes Vertrauen, das er jeden Tag mit seiner inhaltlichen Qualität, hohen Professionalität und seiner immensen Leidenschaft bestätigt. Sandro lebt unseren Fußball, er arbeitet akribisch an der Weiterentwicklung unserer Mannschaft, er ist klar in seiner Analyse, Ansprache und Führung des Teams."

Aktuell durchläuft Mainz 05 in der Bundesliga ein sportliches Tief, zuletzt gab es drei Niederlagen mit insgesamt elf Gegentoren. Rouven Schröder glaubt daran, dass Sandro Schwarz die Negativserie beenden und den Verein zu mehr Stabilität führen kann: "Er hat bereits schwere Situationen gemeistert und ist daran gewachsen, weil er sich und seiner Arbeitsweise treu geblieben ist. Mit seiner Leidenschaft und Konsequenz verkörpert er die Ideale unseres Vereins. Ihn langfristig zu binden, ist für Mainz 05 ein wichtiger Schritt für die Stabilität und Entwicklung von Mannschaft und Klub."

Dauer 05:12 min Nah dran an 05-Trainer Sandro Schwarz Die SWR-Reportage begleitet den Mainzer Cheftrainer Sandro Schwarz an seine ehemalige Schule, wo er unter anderem seine Lieblingslehrerin wiedertrifft.

Sandro Schwarz: "Verein hat mich zutiefst geprägt"

Der 40-jährige Cheftrainer betonte seine Verbindung zur Stadt Mainz und zum Verein: "Jeder weiß, dass meine Verbindung zu Mainz 05 eine besondere ist. Aus dieser Stadt komme ich, dieser Verein hat mich zutiefst geprägt, hier fühlen wir uns wohl. Die Zusammenarbeit mit Rouven Schröder ist herausragend, wir haben wir viele gute Gespräche geführt. Die Mannschaft hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, genau wie der gesamte Verein Mainz 05. Diesen Weg wollen wir nun zusammen weitergehen. Wir haben gemeinsam viel vor."

Die nächste Aufgabe für Sandro Schwarz und den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga heißt Schalke 04. Am Samstag (15.30 Uhr) soll die Niederlagenserie beendet werden.