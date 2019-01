per Mail teilen

Sandro Schwarz steht bei Mainz 05 in einer Reihe von großen Trainern wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel. Nach einem schweren Lehrjahr hat er nun an Format gewonnen.

Die Strahlkraft eines Jürgen Klopp fehlt ihm ebenso wie die ganz besondere Art von Taktik-Tüftler Thomas Tuchel. Doch Sandro Schwarz passt durch seine Authentizität perfekt in die Reihe der Bundesliga-Trainer "mit Stallgeruch" beim FSV Mainz 05. Der zweifache Familienvater und gebürtige Mainzer muss sich nicht verbiegen, er besitzt Charisma und Charakter. Authentizität ist ihm wichtig. "Du musst so sein, wie du selbst bist. Das ist der einfachste Weg", sagt der 40-Jährige über sein Lebensmotto.

Dauer 00:31 min Schwarz: "Für mich ist es ein Traumberuf" Sandro Schwarz in der Sendung Flutlicht

Kontinuierliche Steigerung

Bei 51 Bundesliga-Partien der Rheinhessen saß Schwarz auf der Bank. Es war keine leichte Zeit für ihn. Der Abstieg mit der U23 aus der 3. Liga qualifizierte den Newcomer nicht unbedingt als Nachfolger des Schweizers Martin Schmidt. Der Start misslang, die Kritik im Umfeld und in den sozialen Netzwerken wurde immer lauter. Aber die 05-Führung - insbesondere Sportvorstand Rouven Schröder - stärkte ihn. Das Vertrauen war gerechtfertigt.

In der von Schwarz ausgerufenen Endrunde der letzten sieben Partien der Vorsaison sicherten die 05er schließlich den Klassenerhalt. Der Mainzer Traum lebt weiter und Schwarz steigert sich kontinuierlich. 17, 19 und 21 - das sind seine Punkte-Bilanzen der drei bisherigen Halbserien. Schwarz musste seinen Weg, seinen Stil im Umgang mit der Mannschaft, den Fans und den Medien erst finden. "Irgendwann laufen die Dinge dann so, wie wir uns das im Verein vorstellen."

Dauer 00:36 min Schwarz: "Du musst so sein wie du bist" Sandro Schwarz in der Sendung Flutlicht

"Bock, uns zu verausgaben"

Sein Führungsstil passt zu den 05ern, die Art des Fußballs überzeugt auch die kritischen Geister auf der Zuschauerseite. Nach dem 1:1 zum Jahresabschluss bei 1899 Hoffenheim stehen 21 Punkte im Zeugnis. "Ein paar mehr hätten es sein können", sagte Schwarz und betont: "Wir wollen nicht für gute Leistungen gelobt werden, wir wollen die richtigen Ergebnisse." Zu diesem Erfolg gehört auch die Transferpolitik des Gespanns Schröder/Schwarz. Fünf der sieben Neuen (Moussa Niakhaté, Aaron Martin, Kunde Malong, Jean-Paul Boëtius, Jean-Philippe Mateta) gehören zum Stammpersonal. Eine tolle Quote, die die namhaften Abgänge von Abdou Diallo, Suat Serdar, Yoshinori Muto und Publikumsliebling Pablo de Blasis kompensiert.

Das Zwischenzeugnis für das Schwarz-Team ist gut, aber erreicht ist in der Winterpause noch nichts. Die Aufgaben für die Zeit bis zum Rückrunden-Auftakt am 19. Januar beim VfB Stuttgart sind vielfältig. "Das Tempo im letzten Drittel müssen wir erhöhen. Auch die Kontersicherung, das Kettenverhalten und das Stellungsspiel dürfen wir nicht vernachlässigen", betonte Schwarz. Der Trainingsstart ist für den 3. Januar 2019 (15:00 Uhr) angestzt. Vom 6. bis 13. Januar sollen unter der spanischen Sonne von Marbella die Grundlagen für eine weitere Punktesteigerung in der Rückrunde gelegt werden.

"Wir haben Bock, uns total zu verausgaben. Das sollen alle sehen und spüren", fordert der ehrgeizige und inzwischen etablierte Mainzer Coach.