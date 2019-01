Gut erholt trotz nur neun Tagen Urlaub starten die Fußballprofis von Mainz 05 in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Den richtigen Schliff will sich der FSV im Trainingslager in Spanien holen.

Voller Zuversicht ist der FSV Mainz 05 in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde gestartet. "Alle wirken frisch und erholt. Die Lust auf Fußball ist spürbar", sagte Trainer Sandro Schwarz nach der ersten Übungseinheit im Schatten des Bruchwegstadions. Ein neues Gesicht suchten die wenigen Trainingsgäste am Donnerstag vergebens. "Wir müssen nicht nachrüsten, die Gruppe steht. Das ist durchaus ein Vorteil", meinte der 40-Jährige, der sich über Weihnachten und Neujahr mit Frau, Kindern und einigen Freunden beim Wintersport erholte.

Kader beim Trainingsauftakt nicht komplett

Komplett ist die 05-Gruppe aber noch nicht. Beim Aufgalopp fehlten Moussa Niakhaté (Knieblessur) ebenso wie die von einem Infekt geschwächten Jean-Philippe Gbamin, Robin Quaison und Karim Onisiwo. Individuell trainierten noch Sturmtank Jean-Philippe Mateta, Philipp Mwene und Emil Berggreen. So standen Schwarz 20 Feldspieler und vier Torhüter zur Verfügung. "Alle Spieler, auch die angeschlagenen, bei denen es Sinn macht, werden mit im Flieger sitzen", betonte der 05-Coach.

Die Torwartfrage

Bei den Torhütern zeichnet sich schon jetzt ein neuer, harter Konkurrenzkampf ab. Florian Müller ist nach überstandener Sprunggelenkverletzung wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Sein Vertreter in den letzten Wochen, Robin Zentner, will den Platz im Mainzer Tor aber nicht einfach so abgeben und sich wortlos auf die Ersatzbank setzen. Motto der beiden ist jetzt: Mit Volldampf ins Trainingslager.

Dauer 02:08 min Trainingsauftakt Mainz 05 Trainingsauftakt Mainz 05

Am Sonntag macht sich der FSV-Tross auf nach Spanien und bezieht bis zum 13. Januar Quartier in Estepona bei Marbella. Zuvor wird Schwarz seine Profis noch zweimal im Training hart rannehmen. Am Samstag (15.00 Uhr) ist noch ein Test gegen den Verbandsligisten TuS Marienborn angesetzt.

Schröder mit Kader zufrieden

Die mit 21 Punkten durchaus erfolgreiche Vorrunde wollen die Mainzer in der Rückserien toppen. "Wir sind eingespielt, aber wir müssen weiter an unseren Prinzipien arbeiten. Wir können uns nicht ausruhen", sagte Schwarz. Wie Sportvorstand Rouven Schröder sieht auch der 40-Jährige keine Notwendigkeit, den Kader des Tabellenzwölften weiter aufzurüsten. Abgänge könnte es dagegen geben: Der wechselwillige Giulio Donati ist ein Kandidat. Der junge Issah Abass soll nach Möglichkeit ausgeliehen werden. Als Ghanaer kann Abass die notwendige Spielpraxis nicht bei der U23 erhalten. Das 20-jährige Talent bekommt in der Woche in Spanien Gelegenheit, sich zu zeigen.

Drei weitere Testspiele

Am 8. Januar überprüfen die Mainzer die Trainingsfortschritte in einer Partie gegen den Europa-League-Teilnehmer Standard Lüttich. Am 12. Januar geht es dann gleich zwei Mal (11.00 und 14.00 Uhr) gegen den Liga-Konkurrenten SC Freiburg. "Alle sollen die Chance haben, 90 Minuten lang zu spielen", begründete Schwarz den ungewöhnlichen Härtetest eine Woche vor dem Rückrunden-Auftakt am 19. Januar beim VfB Stuttgart.