Cäcilia Alsfasser sitzt beim FSV Mainz 05 im Aufsichtsrat. Von einer Bewerbung für den Posten wurde ihr damals abgeraten. Das hat sie nur noch mehr angespornt.

Cäcilia Alsfasser hat sich einen Traum erfüllt. Als Kind stand sie in der Mainzer Fankurve, heute arbeitet sie als Aufsichtsrätin für ihre 05er. Der SWR trifft die Geschäftsführerin eines Familienbetriebes anlässlich des Weltfrauentags dort, wo sonst nur Männer sitzen: in der Kabine von Mainz 05, auf dem Platz ihres Lieblingsspielers Gerrit Holtmann.

Dauer 00:25 min Alsfasser: "Mir wurde empfohlen meine Bewerbung zurückzuziehen" Als sich Cäcilia Alsfasser um den Posten im Aufsichtsrat bewarb, hatte sie mit Widerständen zu kämpfen.

Gegen alle Widerstände

Als sich Cäcilia Alsfasser um den Posten im Aufsichtsrat der Rheinhessen bewarb, hatte sie mit Widerständen zu kämpfen. Nicht alle wollten eine Frau im Aufsichtsrat eines Fußball-Bundesligisten sehen. Doch dies habe sie nur noch weiter angespornt. Noch immer muss sie sich den einen oder anderen Spruch anhören.

Dauer 00:11 min Alsfasser: "Einem Spruch mit Schlagfertigkeit begegnen oder schweigen" Mit Vorurteilen lernte Cäcilia Alsfasser auch schon in ihrer Rolle als Geschäftsführerin umzugehen

Mit Vorurteilen lernte Cäcilia Alsfasser schon in ihrer Rolle als Geschäftsführerin umzugehen. Mit gerademal 25 Jahren übernahm sie den Betrieb ihres Vaters. In ihrer Anfangszeit hieß es oft: "Das wäre beim Vatter aber anders gelaufen", erzählte sie in einem Interview mit der "Allgemeinen Zeitung".

Die Männerdomäne Fußball braucht Zeit

Ausschlaggebend ist für Cäcilia Alsfasser die Kompetenz, weniger das Geschlecht. Aus ihrer Erfahrung als Geschäftsführerin weiß sie, dass gemischte Teams erfolgreicher und kreativer sind. Bislang gibt es in fünf Bundesliga-Vereinen jeweils eine Frau im Aufsichtsrat. In Mainz sind es sogar zwei. Überstürzen will Cäcilia Alsfasser den Wandel in der Männerdomäne Fußball dennoch nicht.

Aufsichtsrätinnen in der Bundesliga Borussia Dortmund: Silke Seidel RB Leipzig: Wiebke Gorny Fortuna Düsseldorf: Martina Voss-Tecklenburg Mainz 05: Eva-Maria Federhenn und Cäcilia Alsfasser SC Freiburg: Hannelore Stocker Hannover 96: Veronika von Lintel

Dauer 00:10 min Alsfasser: "Frauen nicht mit Gewalt in Führungspositionen bringen" Der Wandel im Fußbal braucht Zeit.

Frauen, die sich kompetent genug für eine Führungsrolle im Fußballgeschäft sehen, spricht sie Mut zu. Man müsse die eigene Komfortzone verlassen und mutig sein. Zu verlieren habe man schließlich nichts.