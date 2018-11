Trotz der 1:2-Heimpleite gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende steht der FSV Mainz 05 in der Bundesliga gut da. Mit Aufsteiger Fortuna Düsseldorf wartet am Freitag (20:30 Uhr) der nächste Prüfstein.

Nach zwölf Spieltagen liegt Mainz 05 mit 15 Punkten auf Rang zehn. Eine zufriedenstellende Bilanz für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz. Nun soll beim Aufsteiger aus Düsseldorf möglichst nachgelegt werden - der Sprung in die obere Tabellenhälfte winkt für die 05er. Dauer 02:00 min Mainz 05 auf dem Weg nach Düsseldorf Der FSV Mainz 05 will an die starke Leistung beim 1:2 gegen Borussia Dortmund anknüpfen. Diesmal soll auch das Ergebnis stimmen. "Funkel ist ein Top-Trainer" Coach Schwarz hat großen Respekt vor der Fortuna. "Sie machen es zuletzt sehr gut für einen Aufsteiger und haben in Friedhelm Funkel einen Top-Trainer", sagte Schwarz. Gleichzeitig warnte er sein Team: "Düsseldorf ist nicht Dortmund." Damit spielte der 05-Trainer darauf an, dass seine Mainzer diesmal in der Favoritenrolle sind - anders als beim 1:2 gegen den Tabellenführer. Dauer 01:38 min "Düsseldorf ist nicht Dortmund" Sandro Schwarz, Trainer des FSV Mainz 05, spricht darüber, wie er seine Mannschaft auf das Auswärtsspiel in Düsseldorf vorbereitet. "Ziel ist klar: Wir wollen die drei Punkte" "Wir haben unsere Aufgabe zu erfüllen, ob wir nun Favorit sind oder nicht. Wir wollen der Partie fußballerisch unseren Stempel aufdrücken. Das Ziel ist klar: Wir wollen die drei Punkte", sagte Schwarz weiter. Programm-Tipp Der SWR zeigt eine ausführliche Analyse des Bundesliga-Spiels zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FSV Mainz 05 am Sonntag, ab 21:45 Uhr, in Flutlicht im SWR Fernsehen RP. Der Respekt vor dem Neuling trotz nur neun gesammelten Punkten ist jedenfalls deutlich zu spüren. Nach dem 4:1 gegen Hertha BSC und dem 3:3 beim Rekordmeister Bayern München hat sich die Stimmung beim Tabellen-17. verbessert. Star der Mannschaft war zumindest in München der dreifache Torschütze Dodi Lukebakio, der auch gegen Mainz als einzige Spitze erwartet wird. Schwarz muss ohne die Langzeitverletzen René Adler, Florian Müller, Ridle Baku und Emil Berggreen verzichten. Fragezeichen stehen zudem hinter den Einsätzen von Jannik Huth und Phillipp Mwene.