Rouven Schröder, Sportvorstand von Mainz 05, zieht schon vor der Abreise aus Spanien ein positives Fazit. Der "05-Boss" ist guter Dinge, dass die Mainzer den angestrebten Klassenerhalt schaffen.

Mainz 05 bestreitet am Samstag um 11.00 und um 14.00 Uhr im Trainingslager in Spanien zwei 90-Minuten-Partien nacheinander gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg. So bekommen alle Spieler eine Woche vor Start der Bundesliga-Rückrunde noch mal die Chance auf 90 Spielminuten. Sonntag geht es dann in die Heimat für den Feinschliff bei winterlichen Temperaturen für den Rückrundenauftakt gegen den VfB Stuttgart.

Dauer 07:12 min Schröder: "Wir wollen mehr Punkte holen als in der Hinrunde" Sportvorstand Rouven Schröder vom 1. FSV Mainz 05 spricht im Trainingslager in Estepona über die Bilanz der Hinrunde und über den Ausblick auf die anstehende Rückrunde.

Ziel: mehr Punkte als in der Hinrunde

"Die Art und Weise wie wir Fußball spielen wollen wir fortführen, dann klappt das auch mit dem Klassenerhalt", sagt Rouven Schröder im exklusiven SWR Interview im Hotelgarten noch unter Palmen. Schröder blinzelt zufrieden in die Sonne. Der Sportvorstand ist stolz darauf, dass der von ihm und Trainer Sandro Schwarz zusammengestellte Kader funktioniert: "Was mich beeindruckt ist die Tatsache, dass man hier sieht, dass die Mannschaft gut miteinander umgeht. Sie können Spaß machen, miteinander lachen und harmonieren. Wenn dann Training ist, arbeiten sie fokussiert und konzentriert, das ist ein Gradmesser und der Trainer geht voran“. Gutes Training ohne große Verletzungssorgen, ein gutes Hotel und gutes Wetter tun ihr Übriges, damit alle 05er durchweg zufrieden an Spaniens Küste ihrem Job nachgehen.

Zurecht stolz auf die Kaderplanung

Mainz 05 hat aus der unruhigen letzten Saison die richtigen Schlüsse gezogen. Erst kurz vor Saisonende konnten die 05er damals den Klassenerhalt klar machen. Unruhe im Verein auf der Führungsebene und die nicht immer konkurrenzfähige Leistungsfähigkeit des damaligen Kaders sorgten für eine unsichere Stimmung. Die alten Probleme hat das aktuelle Team komplett hinter sich gelassen. "Wir haben gute Charaktere dazubekommen, individuelle Klasse, haben allerdings auch viel mehr Geld investiert", sagt Schröder und verweist selbstbewusst auf seine Sommer-Neuzugänge. Zuletzt standen fünf der sieben Neuen in der Startelf. Eine außergewöhnliche Quote.

Neuzugänge soll es keine mehr geben, Abgänge schon

Der Kader ist im Großen und Ganzen bestens aufgestellt. Neue Spieler wollen die Mainzer aktuell keine mehr dazu holen. Abgänge sind aber durchaus noch möglich. Abwehrspieler Giulio Donati ist einer davon. Er spielte in der Hinrunde nur knapp 30 Minuten. Zu wenig für den ehrgeizigen Italiener. "Giulio war drei Jahre lang Stammspieler, er ist jetzt aktuell nicht mehr in der Mannschaft. Wir haben das offen kommuniziert, es ist normal, dass er sich umschaut", so Schröder. Ein weiterer Kandidat für einen Wechsel ist der dänische Stürmer Emil Berggreen, der nach langer Verletzungspause langsam wieder Anschluss an das Team findet. Aber ein halbes Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit ist auch er ein Kandidat für einen Wechsel. Allein schon um Spielpraxis zu sammeln, die ihm in Mainz niemand garantieren kann. Der Konkurrenzkampf ist sehr groß.