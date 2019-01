Nach dem 3:2 Sieg beim VfB will Mainz 05 im ersten Heimspiel des Jahres den nächsten Dreier einfahren. Gegner ist der Tabellenletzte aus Nürnberg.

Zurückkehren in den Kader wird am Wochenende der zuletzt angeschlagene Danny Lazza. Fraglich hingegen ist der Einsatz von Philipp Mwene aufgrund von Kniebeschwerden. Vermutlich setzt Sandro Schwarz wieder auf die Viererkette plus Raute im Mittelfeld, wie am vergangenen Wochenende in Stuttgart. Doch es gibt auch eine Alternative: "Es ist durchaus eine Option, auch eine Dreierkette zu spielen. Das heißt dann nicht, dass es eine defensive Haltung ist, sondern dann hast du einen guten Spielaufbau mit drei Spielern."

Im Falle einer Viererkette hat der Coach die Qual der Wahl. Alexander Hack oder Moussa Niakhate, wer wird neben Stefan Bell in der Innenverteidigung auflaufen? "Es haben alle sehr gut gemacht, Moussa hatte nun wieder eine volle Trainingswoche. Dementsprechend wird das auch wieder eine schwierige Entscheidung sein, wenn es die Viererkette ist. Es zeigt, dass wir in der Konkurrenzsituation in der Dichte und Breite des Kaders, auf einem sehr guten Niveau sind", so der Trainer.

Laune in Mainz ist bestens

Nach dem Sieg in Stuttgart und dem immer größer werdenden Polster auf die Abstiegsplätze ist die Laune in Mainz bestens. Dennoch sieht Sandro Schwarz im Falle eines Sieges gegen Nürnberg keine Vorentscheidung: "Wir wollen bei uns bleiben. Wir wissen, dass wir auf einem guten Weg sind, dass das eine gute Entwicklung ist. Die Art und Weise wie wir Fußball spielen wird wichtig sein und damit beschäftigen wir uns". Die Kälte macht den Mainzern im Moment nur im Training etwas zu schaffen. Insbesondere Sandro Schwarz erkennt den ein oder anderen Spieler nicht auf den ersten Blick.

Schröder hofft auf "erwärmendes Spiel"

Trotz der klirrenden Kälte hofft Rouven Schröder auf zahlreiche Zuschauer. Für die Fans stehen ein beheiztes Zelt, warme Getränke und Heizpilze zur Verfügung. Zudem wünscht sich Schröder ein kurzweiliges und intensives Spiel: "Wir haben uns entwickelt, auch in der Wahrnehmung, dass wir als klarer Favorit in dieses Spiel reingehen. Der Glaube an unser Spiel ist entscheidend. Dann haben wir gute Chancen, zuhause die drei Punkte bei uns zu behalten". Durch die positive Entwicklung wird die Personalpolitik von Schröder momentan hochgelobt, dennoch bleibt man in Mainz bodenständig: "Es freut einen natürlich. Aber trotz allem darf man sich die Sinne nicht vernebeln lassen. Bodenständig bleiben, aber mit dem nötigen Selbstvertrauen zu wissen: Wir können guten Fußball spielen. Die Jungs müssen sich weiter gut entwickeln und wir helfen ihnen dabei."