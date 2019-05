Der FSV Mainz 05 hat den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bundesliga in der Tasche, will in der Tabelle aber noch ein paar Plätze nach oben springen. Am 32. Spieltag (Freitag, 20:30 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz auf RB Leipzig.

Die letzten drei Spiele haben es für die 05er in sich. Erst geht es gegen RB Leipzig. Die Sachsen kommen als Tabellendritter nach Mainz, schielen aber noch weiter nach oben. Rein rechnerisch sind sie sogar noch im Titelrennen. Die Rheinhessen dagegen dümpeln im Mittelfeld, wollen aber die Spannung hochhalten. Platz zehn sei immer noch das Ziel, so Trainer Schwarz. Dauer 01:19 min Sandro Schwarz: "Leipzig ist die stabilste Mannschaft Deutschlands" Der Trainer des FSV Mainz 05 spricht über RB Leipzig, den kommenden Gegner seiner Mannschaft. Kein offizieller Abschied für René Adler Und weil auch gegen die weiteren Gegner Frankfurt und Hoffenheim noch wichtige Spiele anstehen, wird es nach Angaben des Vereins keinen offiziellen Abschied für Torwart René Adler geben. Dieser hat in dieser Woche sein Karriereende verkündet. Heute vor einem Jahr - nach dem Heimspiel gegen RB Leipzig - verletzte sich Adler im Mannschaftstraining. Das Spiel sollte das letzte seiner Karriere gewesen sein. Immerhin gewannen die Mainzer damals 3:0. Und Coach Schwarz überlegt, welche Spiel- oder Feierszenen aus dieser Begegnung er seinen Schützlingen zeigen wird. Es könnte der letzte nötige Motivationsschub für morgen sein. Schwarz rechnet mit einem starken Gegner. RB-Trainer Ralf Rangnick betonte, dass er keine B-Mannschaft aufs Feld schicken werde, um seine Stars für das Spitzenspiel gegen Bayern München am 33. Spieltag zu schonen. Wenn beide Mannschaften an ihrer jüngsten Spiellaune festhalten, könnte es eine attraktive Partie werden. Wir können uns keine Passivität erlauben, kündigt der Mainzer Coach Schwarz an. Nicht gegen die starken Leipziger. Die Partie könnte ein Vorgeschmack sein auf den Saison-Endspurt der Mainzer gegen zwei Mannschaften, die beide noch um die Champions-League-Qualifikation kämpfen.