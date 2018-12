per Mail teilen

Unentschieden gegen das beste Team im Europapokal. Die Fans von Mainz 05 sahen am Mittwochabend gegen die Eintracht aus Frankfurt die beste Hälfte der Saison des FSV.

"Ein großartiges Spiel. Die ersten 30 Minuten haben wir herausragend gespielt. Die Tore waren schön herausgespielt. Das Problem war, dass wir nicht mit einer Führung in die Pause gegangen sind,“ analysierte Mainz Trainer Sandro Schwarz die ersten 45 Minuten des Rhein-Main-Derbys.

Unterhaltung auf höchstem Niveau

An den Bratwurstständen sah man in der Halbzeitpause nur strahlende Gesichter. Die 30.805 Besucher hatten tatsächlich eine der besten Mainzer Halbzeiten in den letzten Jahren gesehen. Schnelles Umschaltspiel, offensiv effektiv. Kein Verstecken, tolle Kombinationen. Ein Jean-Philippe Mateta, der vorne immer anspielbar ist, kämpft, ins Dribbling geht, Räume schafft. Mit Robin Quaison einen Sturmpartner, der ackert, rennt und doppelt trifft.

Bei all der Spielfreude und Offensivwillen fehlte der jungen Mannschaft vielleicht ab und an die Präzision und das rächte sich gegen eine abgezockte Frankfurter Truppe. Die Begeisterung der Fans war dem Team trotzdem sicher.

Wäre mehr drin gewesen?

Defensiv sah die Mainzer Abwehr bei den beiden Gegentoren nicht ganz glücklich aus. Kapitän Stefan Bell wirkte gelegentlich mit den Vollgas-Fußballern Jovic, Haller und später auch Rebic überfordert. Trotz der unbestrittenen Qualtität der Gegenspieler analysierte Bell dementsprechend nach dem Spiel angesäuert:

"Es war unnötig, dass wir nicht mit der Führung in die Pause gegangen sind. Beim 1:1 stehen wir eigentlich gut, dann habe ich im Mittelfeld den Zweikampf verloren. Vielleicht muss ich ein Foul machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich über das Ergebnis freuen kann. Wenn du zuhause zweimal in Führung gehst, ist mehr drin". 05-Kapitän Stefan Bell

Es war Spektakel mit Ansage. Sandro Schwarz hatte es im Vorfeld bereits prognostiziert: Ein intensives, stimmungsvolles Spiel. Und der Trainer sollte recht behalten. Das temporeiche, unterhaltsame Rhein-Main-Derby zwischen den 05ern und Eintracht Frankfurt war eines der besten Spiele in der Mainzer Arena.

Sportvorstand Rouven Schröder verlängert

Gute Nachrichten gab es bereits vor dem Anpfiff des Spiels. Sportvorstand Rouven Schröder hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert hat. Eine Nachricht, die die Fans in der Arena mit Applaus zur bedachten. Rouven Schröder ist einer Hauptgründe, warum es in Mainz aktuell so gut läuft. Seine Verpflichtungen im Sommer 2018 haben fast alle eingeschlagen. Mateta schießt die Tore, Aaron ist auf der linken Abwehrseite definitiv eine Verstärkung und Boëtius, Kunde spielen dominant im defensiven Mittelfeld.

Blick Richtung Winterpause

Einmal müssen die Rheinhessen jetzt noch ran, bevor sie in die verdiente Winterpause dürfen. Das letzte Bundesligaspiel des Jahres gehört den Mainzern, auswärts bei der TSG Hoffenheim. Genauso wie Frankfurt gehören auch die Hoffenheimer zu den Mannschaften, die blitzschnell aus der Defensive umschalten und mit hohem Tempo nach vorne stürmen. Steht die 05 Abwehr in genau diesen Situationen besser, dann ist durchaus was drin für Mainz im Kraichgau zu punkten.