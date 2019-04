Saisonziel erreicht, Saisonziel verfehlt: So plakativ und auch so unterschiedlich fällt bereits vier Spieltage vor Ende der aktuellen Saison das Fazit für den FSV Mainz 05 und den 1. FC Kaiserslautern aus. Doch ausklingen lassen dürfen die beiden rheinland-pfälzischen Klubs die Spielzeit nicht.

Beim FSV Mainz 05 herrschte nach dem 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf unter Spielern, Verantwortlichen und Fans Partystimmung. Der Erfolg gegen die Rheinländer bedeutet den sicheren Klassenerhalt und Planungssicherheit.

Mainz 05 hat mit dem 3:1 gegen Düsseldorf den vorzeitigen Klassenerhalt gepackt. Sandro Schwarz zog grinsend das rote Nichtabstiegs-T-Shirt über, kletterte in den Q-Block zu den Ultras und stimmte die obligatorische "Humba" an.

Der "Mainzer Weg" einmal mehr goldrichtig

Das frühzeitige Erreichen des Saisonziels belegt, dass der "Mainzer Weg" mal wieder aufgegangen ist. Als Ausbildungsverein Jahr für Jahr Leistungsträger zu verlieren, diese durch junge und weitgehend unbekannte Spieler zu ersetzen und trotzdem erfolgreich zu sein, lässt so manch anderen Bundesligisten vor Neid erblassen. In der zwischenzeitlichen Krise mit nur einem Sieg aus acht Spielen die Ruhe bewahrt und keine Diskussionen um Trainer Sandro Schwarz zugelassen zu haben, zeichnet die Verantwortlichen um Sportvorstand Rouven Schröder aus. In tatsächliche Abstiegsgefahr geriet Mainz 05 in dieser Saison nie - das ist für die Rheinhessen eine echte Auszeichnung.

Beim FCK gibt es Probleme über Probleme

Ganz anders ist die Situation beim 1. FC Kaiserslautern. Und das hat Gründe: Nach dem ersten Drittligaabstieg seiner Historie gelang es dem FCK nicht, trotz einem der teuersten Kader der Liga seiner Favoritenrolle gerecht zu werden und die Rückkehr in die 2. Liga zu bewerkstelligen. Nie schafften es die Roten Teufel, wenigstens drei Spiele in Serie zu gewinnen und sich in der Spitzengruppe der 3. Liga etablieren zu können.

Dazu kamen und kommen Streitigkeiten und Kompetenzgerangel auf den Führungsebenen sowie die unsichere finanzielle Zukunft des Vereins, die am seidenen Faden hängt.

Von Feierstimmung keine Spur

Von der Feierstimmung, die in Mainz herrscht, ist in Kaiserslautern deshalb keine Spur. Die Fans, die zu den Spielen der Pfälzer - angesichts der Krise des Klubs - immer noch zahlreich pilgern, sind leidgeprüft und nehmen die Darbietungen nicht selten mit Galgenhumor.

Die beiden besten rheinland-pfälzischen Fußballklubs sollten sich jetzt noch einmal auf die letzten Spiele fokussieren. Im Falle von Mainz 05 geht es darum, die Konzentration hochzuhalten, noch den ein oder anderen Sieg einzufahren und am 33. Spieltag vielleicht den Nachbarn Eintracht Frankfurt zu ärgern, um nach dem letzten Match erneut eine Party zu feiern und mit einem guten Gefühl aus der Saison hinaus in die Sommerpause zu gehen. Dass Coach Schwarz nach dem Fortuna-Spiel Platz zehn als Ziel für die letzten vier Partien ausgerufen hat, passt da ins Bild.

Wichtige Spiele für den 1. FC Kaiserslautern

Mit Euphorie würde natürlich auch gerne der 1. FC Kaiserslautern in den Urlaub gehen. Doch dabei geht es nicht nur um ein gutes Gefühl. Für den Fritz-Walter-Klub haben die letzten Spiele eine wichtigere Bedeutung als für Mainz 05. Für die finanziell darbenden Roten Teufel bedeutet jeder Platz, um den sie sich in der Abschlusstabelle noch verbessern, bares Geld, das der Klub dringend benötigt. Zudem könnte sich der Verein durch überzeugende Auftritte im Saison-Endspurt mit seinen enttäuschten Anhängern zumindest etwas versöhnen. Und nicht zuletzt wartet auf den FCK noch das Verbandspokalfinale gegen Wormatia Worms, wo es um die sportlich und finanziell wichtige Teilnahme am DFB-Pokal geht. Um der Favoritenstellung gerecht zu werden wäre eine breite Brust, die man sich in der 3. Liga geholt hat, immens wichtig.

Auch wenn es in ihren Ligen nicht mehr um die ganz großen Entscheidungen geht, haben beide rheinland-pfälzischen Klubs also Gründe, Spannung und Konzentration weiter hochzuhalten.